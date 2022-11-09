Tử vi thứ 4 ngày 9/11/2022, Thiên Ấn xuất hiện, 3 con giáp này được tổ tiên phù hộ, làm gì cũng suôn sẻ, VẬN MAY TẤP NẬP KÉO TỚI

Hôm nay Dần cũng khá may mắn trong lĩnh vực tài chính. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thu nho nhỏ từ những dự án đầu tư trước đây, tiền bạc thu về đáng kể không phải lo lắng chi tiêu. Dù vậy, bạn vẫn nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp, tập trung vào việc tích lũy cho tương lai.

Xem tử vi ngày 9/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn mang tới cho tuổi Dần những tín hiệu tích cực trong công việc ở thời điểm hiện tại. Bạn làm việc chăm chỉ nên sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Con giáp này luôn tự nhủ có làm mới có ăn, bạn luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Tuy nhiên đừng có mải mê với công việc hay lao mình đi kiếm tiền mà quên việc chăm sóc và cân bằng các mối quan hệ của mình đấy nhé. Những cãi vã, xích mích trong tình yêu hay hôn nhân là điều không tránh khỏi, quan trọng là hai bạn vẫn còn tin tưởng và sẵn sàng tha thứ cho đối phương.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có trạng thái khá hứng khởi trong ngày gặp cát tinh Chính Ấn. Bạn làm việc tự tin hơn, xử lý mọi thứ đâu ra đấy và đó chính là yếu tố tiên quyết giúp bạn gặt hái được thành công. Nếu biết nhân đà này để thừa thắng xông lên, bản mệnh có thể nhận được rất nhiều may mắn hơn nữa.

Dù vậy, bạn cũng được nhắc nhở chớ nên vội ngủ quên trên chiến thắng hay tự mãn về bản thân mà có thái độ ngạo mạn, khinh thường người xung quanh. Đối phương có thể không gặp thời như bạn nhưng đường dài mới biết ngựa hay, hãy luôn giữ thái độ học hỏi, bạn sẽ không bao giờ hối hận vì nỗ lực này.

Song chuyện tình cảm không như ý có thể làm giảm niềm vui của Mão. Giữa con giáp này và nửa kia có nhiều mâu thuẫn và tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn nên thẳng thắn nói ra những điều khiến mình khó chịu, chỉ bằng cách đó mới có thể níu giữ được tình yêu của cả hai.

Tuổi Thìn

Thứ 4 này, tuổi Thìn may mắn được Thực Thần che chở nên có dấu hiệu phát tài phát lộc. Bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền bên ngoài, không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có tiền bạc rủng rỉnh. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền, khó khăn cũng có người thân giúp sức.

Ngày này, các công việc khác của con giáp này cũng có phần trôi chảy hơn. Dù vẫn có vài vấn đề xảy ra trong ngày nhưng bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết một cách hiệu quả. Năng lực xử lý vấn đề của bạn vẫn là một trong những điểm mạnh để bạn có thể tự hào về bản thân.

Chuyện tình cảm ít biến động nhưng cũng có vẻ ngày càng trở nên nhạt nhẽo, thiếu đi những cảm xúc nồng cháy. Có thể do cả hai đều quá bận rộn với các kế hoạch công việc cá nhân, thời gian quan tâm nhau vơi dần đi. Bạn có thể chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ xem sao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.