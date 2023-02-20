Tử vi thứ 3, 4 (ngày 21/2, 22/2), từ biệt vận xui, 3 con giáp tiền tài trải rộng, công danh thênh thang, kiếp giàu gõ cửa, trúng mánh đổi đời

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 13:16

Sang ngày thứ 3 và 4, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

Tuổi Dần

Nhìn chung, sang ngày thứ 3 và 4 là thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dần. Tài vận của con giáp này sẽ càng sáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ xứng đáng cho một năm phấn đấu đầy nỗ lực.

Có nhiều kẻ thấy sự thành công của những chú Dần nảy sinh lòng ganh tỵ và cho rằng tất cả đều là do may mắn. Sự thật là người tuổi Dần rất chăm chỉ. Để có được ngày hôm nay, họ đã phấn đấu rất nhiều để đạt được thành công.

Tử vi thứ 3, 4 (ngày 21/2, 22/2), từ biệt vận xui, 3 con giáp tiền tài trải rộng, công danh thênh thang, kiếp giàu gõ cửa, trúng mánh đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ 2 ngôi sao may mắn chiếu rọi mà sang ngày thứ 3 và 4, mối quan hệ của tuổi Ngọ tăng lên rất nhiều, vận đào hoa vượng lên trông thấy. Nếu để ý, tuổi Ngọ sẽ thấy đột nhiên xuất hiện không ít người khác phái xuất hiện, có tình ý với mình.

Nếu như biết nắm bắt cơ hội, nhất định sẽ tìm được người trong định mệnh. Về công việc, thời gian này khá thuận lợi với tuổi Ngọ, không có nhiều vấn đề gấy áp lực hay làm bạn mệt mỏi, tiền tài từ đó cũng đến theo.

Tử vi thứ 3, 4 (ngày 21/2, 22/2), từ biệt vận xui, 3 con giáp tiền tài trải rộng, công danh thênh thang, kiếp giàu gõ cửa, trúng mánh đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Trong ngày thứ 3 và 4, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ.

Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình.

Tử vi thứ 3, 4 (ngày 21/2, 22/2), từ biệt vận xui, 3 con giáp tiền tài trải rộng, công danh thênh thang, kiếp giàu gõ cửa, trúng mánh đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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