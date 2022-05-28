Tử vi thứ 2 (30/5/2022) của 12 con giáp: Mão có công việc thuận lợi nhờ Tam Hợp phù trợ, Thân dễ dàng chinh phục được người ấy, Dậu giải quyết tình huống khó khăn nhờ kinh nghiệm bản thân

Đừng để thái độ làm việc chủ quan như vậy tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Bản mệnh hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng để đến khi rơi vào bẫy của kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc thì đã muộn.

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáu kỉnh. Bạn thường cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên không muốn tiếp thu ý kiến của người khác

Thổ khắc Thủy còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Hãy nhanh chóng tìm cách cải thiện tình hình hiện tại, nếu không tình cảm của hai người sẽ dần lạnh nhạt.

Tuổi Sửu

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Dù có bắt tay vào những công việc quen thuộc đi nữa thì bạn cũng dễ gặp khúc mắc vì quá lơ là.

Để tránh những sự cố đáng tiếc trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh.

Thiên Quan xuất hiện, đặc biệt khuyên bạn nên tránh gây mâu thuẫn với cấp trên của mình. Cho dù ý kiến của bạn mâu thuẫn với lãnh đạo thì cũng nên trao đổi một cách thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân.

Tuổi Dần

Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần gặp phải nhiều bế tắc trong công việc. Bạn có thể bị cấp trên chèn ép, giao cho quá nhiều công việc lặt vặt, không tạo cơ hội để phát huy được điểm mạnh của cá nhân mình.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bản mệnh bước chậm lại và nhận ra những vấn đề tồn tại xung quanh mình. Nếu giữa bạn và lãnh đạo có khúc mắc thì nên giải quyết một cách nhanh chóng, đừng để tình trạng căng thẳng kéo dài.

Mộc khắc Thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang mệt mỏi, áp lực thế nào đi nữa, bạn cũng không nên trút giận lên đầu người ấy. Hãy tâm sự để đối phương hiểu và thông cảm hơn cho mình.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách chính xác nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bạn hoàn toàn có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Bản mệnh nên sắp xếp thực hiện những công việc quan trọng để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

Tuổi Thìn

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình, đồng thời cũng đừng sợ vất vả. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân và cố gắng không ngừng, công lao của bạn sẽ được đền đáp.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tị và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia.

Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho mình cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của bạn có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng trưởng nhờ những đóng góp của mình cho tập thể. Công sức bạn bỏ ra không hề uổng phí.

Tuổi Ngọ

Dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, thứ 2 này là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi việc đó sẽ tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mình trở thành người bạn đáng tin cậy của con cái, cùng con cái vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Thiên Quan cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và không ngại một mình bắt tay vào công việc. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không.

Tuy nhiên, thái độ ấy dễ đẩy bạn vào tình cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp và lãnh đạo. Bạn cần chú ý hơn đến việc lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và dung hòa với mọi người, có như vậy thì bạn sẽ giảm bớt nhiều chông gai trên con đường thành công.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ 2 này, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim. Bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình của mình.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng, gây tổn hại đến hạnh phúc gia đình và danh tiếng của cá nhân.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Ấn cho thấy bạn tạo lập được vị thế của mình. Cách giải quyết vấn đề nhanh chóng và đúng đắn giúp bạn được nhiều khâm phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Hôm nay bạn có cơ hội để bứt phá.

Tuổi Dậu

Thiên Ấn tạo cơ hội để bạn phát huy kinh nghiệm, khẳng định vị thế của bản thân. Bạn có thể dựa vào những kiến thức đã biết để đưa ra nhiều sự lựa chọn và cách giải quyết vấn đề chính xác, ngay cả trong những tình huống khó khăn.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Hơn nữa, bạn còn luôn biết cách sắp xếp nhân viên vào đúng vị trí của mình, để mỗi người đều có cơ hội phát huy tiềm năng, giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động, những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ thật kỹ và "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" để tránh những va chạm không đáng có.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn đấy. Hãy quan sát mọi việc dưới góc nhìn tích cực hơn, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy tâm sự với mọi người xung quanh để có thể mở rộng tư duy, có cách đánh giá mới về mọi việc.

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Bạn cảm thấy lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình, dù là trong những công việc trọng đại hay chỉ là việc nhỏ.

Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân, chớ vội oán trách mọi người. Hãy tự đánh giá xem mình có thiếu sót ở đâu không, kế hoạch mình đặt ra có chỗ nào bất hợp lý, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Kiếp Tài khuyên bạn cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện trong công việc. Kẻ tiểu nhân khiến cho công việc của bạn liên tiếp gặp phải trục trặc, làm bạn bỏ lỡ những thời cơ quý báu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!