Tử vi tháng 9/2020: 3 con giáp vận may tới tấp, làm gì cũng hái ra tiền, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 02/09/2020 02:45

Nhờ sống tử tế, chăm chỉ làm ăn nên trong tháng 9/2020 những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Ngập trong biển tiền, giàu sang vô đối chính là phúc phần trời cao an bài cho 3 con giáp may mắn nhất tử vi tháng 9/2020 này. 

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Càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc , cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi năm Canh Tý 2020 của con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng khôn ngoan, cá tính và rất nhanh nhẹn. Họ biết cách đối nhân xử thế, chăm chỉ và sáng tạo trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng nâng đỡ. Thế nên, chẳng cần nhọc công Thân cũng có bạc tiền phủ phê, nằm chơi cũng hốt bạc.

Trong tháng 9/2020 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh. Chẳng những làm một hưởng mười, đời sang trang mới Thân còn lắm của nhiều tiền, lộc lá sum suê. Càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi năm Canh Tý 2020 của con giáp giàu có này. 

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Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc, giàu sang vô đối là những gì Tuất nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người có trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến hơn người nên bao nhiêu cơ cực cũng không làm khó được họ. Chỉ cần nhắm đúng mục tiêu, chớp lấy vận may trong tháng 9/2020 thì Tuất ắt sẽ có cả năm phát tài, nằm trên đống vàng.

Từ 0 giờ ngày 2/9 nhờ có thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên dù nghỉ lễ nhưng Tuất vẫn có tiền ùa vào túi. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc, giàu sang vô đối là những gì Tuất nắm chắc trong tay. 

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Từ ngày 2/9 trở đi thần may mắn sẽ ban phúc ban lộc, tiền của ú ụ cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng là người hiền lành, thiện lương và biết đối nhân xử thế nên Mão được bề trên chiếu cố, quý nhân nâng đỡ. Chỉ cần vượt qua nghịch cảnh thì Mão ắt thăng tiến vượt bậc, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Trong 8 tháng đầu năm Mão đã phải nếm trải không ít đắng cay, thế nhưng từ ngày 2/9 trở đi thần may mắn sẽ ban phúc ban lộc, tiền của ú ụ cho con giáp may mắn này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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