Tử vi tháng 6 dương lịch: Những con giáp này cẩn thận thị phi, đề phòng cháy túi, con đường làm giàu trắc trở, tình duyên nhiều khó khăn

Tháng 6 này không phải là một tháng suôn sẻ đối với người tuổi Tý. Bản mệnh là người có kiến thức, có năng lực, song không vì thế mà bạn tránh được những rắc rối. Thậm chí, có những thời điểm, đó còn là nguồn cơn đẩy bạn vướng vào thị phi.

Phương diện tài lộc cũng không có điểm sáng nào đáng kể. Thậm chí, bạn còn dễ phải tiêu tốn tiền bạc vào những lĩnh vực không cần thiết, không chính xác. Để có thể tránh rơi vào cảnh cháy túi, bạn cần nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu, tránh thói ham vui, chơi bời phóng đãng hoặc nhẹ dạ cả tin.

Trong tháng này, bạn khó giữ được tinh thần ổn định. Tính cách nóng nảy, suy nghĩ cực đoan khiến bạn dễ vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp. Thậm chí những việc bạn làm ở thời điểm này còn có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ về lâu về dài.

Tháng 6 này không phải là một tháng suôn sẻ đối với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng 6 này có thể coi là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Hợi. Mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh đều trở nên ảm đạm, thiếu vững chắc.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi giậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu có ý định bỏ cuộc lúc này thì mọi công lao bạn bỏ ra từ trước đến nay sẽ trở nên uổng phí.

Việc làm ăn cũng tiến triển khá vất vả khi bạn thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đồng nghiệp cũng như đối tác. Có những khi bạn tưởng rằng kế hoạch đã tiến triển thuận lợi, đồng tiền sẽ chảy vào túi dễ dàng, song sự cố xảy ra bất chợt lại khiến bạn phải bối rối tìm cách giải quyết. Lúc này, bạn phải nhắc mình bình tĩnh, lý trí, chớ hành xử theo cảm tính.

Con đường tình duyên của bản mệnh nhuốm một màu ảm đạm trong tháng này. Cả người lập gia đình cũng như người độc thân đều phải chịu đựng nỗi buồn, thậm chí không tìm ra người san sẻ.

Tháng 6 này có thể coi là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nếu muốn gặt hái được thành công trong tháng 6 này, người tuổi Thân cần phải tìm cách vượt qua bản thân, nhất là cảm giác buồn rầu, mệt mỏi, thiếu phấn chấn, không muốn bắt tay vào công việc.

Con giáp này thường xuyên tìm cách thoái thác các công việc được phân công. Bản mệnh thường lấy lý do ốm đau, bệnh tật ra để cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, xa cách với mọi người. Tuy nhiên, bạn càng tự cô lập bản thân thì rắc rối lại càng đến thường xuyên hơn. Kẻ tiểu nhân sẽ không tha cho bạn, dù bạn chấp nhận an phận thủ thường.

Chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu giậm chân tại chỗ, do bạn thiếu tính năng động, dám thử thách bản thân. Bạn cho phép bản thân được nghỉ ngơi, dưỡng sức nên không bắt tay vào những kế hoạch mới mà thoải mái trong những công việc đã quá quen thuộc.

Tiền về túi không dư dả, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm nên tháng này, con giáp này sẽ phải tốn kha khá tiền thuốc men, chữa trị.

Nếu muốn gặt hái được thành công trong tháng 6 này, người tuổi Thân cần phải tìm cách vượt qua bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo