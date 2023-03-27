Tử vi tháng 4 dự đoán: 3 con giáp được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, gặp dữ hóa lành, không cần phải bôn ba vất vả

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 05:50

Bước sang tháng 4, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, sung sướng không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Mão nhẹ nhàng, khéo léo trong cách đối nhân xử thế nên được rất nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sự nhiệt huyết, hết lòng vì công việc cũng là điều mang Mão đến thành công trong thời gian tới. Con giáp có mệnh giàu sang, cuộc sống sung túc, êm ả sau tuổi 40.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, bước sang tháng 4 là thời điểm đại cát với người tuổi Mão. Đường tài lộc của con giáp nở rộ lên hương không ai sánh bằng. Sau quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đây là thời khắc con giáp thu hái “quả ngọt”. Công việc thăng tiến, con giáp kiếm tiền nhiều không kể hết. Ngoài ra, trong thời gian này, tuổi Mão được quý nhân phù trợ nên gặp dữ hóa lành, không cần phải quá bôn ba vất vả.

Tử vi tháng 4 dự đoán: 3 con giáp được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, gặp dữ hóa lành, không cần phải bôn ba vất vả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Mùi luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Mùi đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Dự đoán, vận tài lộc của con giáp may mắn này có những chuyển mình đáng kể khi bước sang tháng 4. Người tuổi Mùi có công việc thuận lợi từ đó gia tăng thu nhập đáng kể. Thêm vào đó, con giáp còn kiếm được một khoản kha khá nhờ vào các phi vụ đầu tư tay trái. Nếu đang có ý định phát triển hay tiến hành một điều gì đó mới, con giáp nên lên kế hoạch kỹ càng. Thời vận đang lên, Mùi làm gì cũng sinh lời.

Tử vi tháng 4 dự đoán: 3 con giáp được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, gặp dữ hóa lành, không cần phải bôn ba vất vả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, Ngọ tuy không có điểm xuất phát tốt nhưng bù lại con giáp có sự kiên định và ý chí vượt khó vô cùng mạnh mẽ. Đến giai đoạn nhất định, khi đã đi qua mọi cơ cực, Ngọ sẽ có cuộc sống viên mãn.

Tử vi cho thấy, tuổi Ngọ gặp khá nhiều may mắn trong tháng 4. Việc kiếm tiền của người tuổi Ngọ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản mệnh có công việc ổn định và bạn luôn yêu thích, phấn đấu hết mình cho nó. Bên cạnh đó, Ngọ sẽ có được điểm sáng tài lộc khi con giáp bất ngờ nhận được “tiền từ trên trời rơi xuống”. Món tiền có thể là do biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Vì là quà từ ơn trên ban phát nên con giáp cứ thoải mái sử dụng nhé.

Tử vi tháng 4 dự đoán: 3 con giáp được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, gặp dữ hóa lành, không cần phải bôn ba vất vả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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