Tử vi tháng 4/2021: Những con giáp nào công việc thuận lợi, tài sản tăng mạnh, tình duyên rực rỡ?

Tâm linh - Tử vi 23/03/2021 07:45

Tử vi hàng ngày đã “bốc quẻ” được 3 con giáp sẽ có cát tinh chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn, sự nghiệp thăng hoa trong suốt cả tháng 4/2021. Xem ngay để biết mình có trong danh sách này hay không.

Tuổi Mão

Theo lá số tử vi hàng ngày, những người tuổi Mão thường có tính cách rất độc lập, mạnh mẽ trong cuộc sống. Họ không bao giờ thích phải dựa dẫm hoặc nhờ vả ai quá nhiều. Chính vì vậy mà Mão luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp và đứng trên chính đôi chân của mình. Nhờ đó, con giáp này nếu chưa đến lúc gặt hái thành công thì thôi, nhưng một khi đã đến thời điểm phù hợp, tài lộc chắc chắn sẽ ùa vào nhà liên tục.

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Trong tháng 4 này, Mão có thể yên tâm vì vận may, giàu có đang chờ sẵn phía trước -
Ảnh minh họa: Internet 

Khi bước sang tháng 4/2021, những người tuổi Mão dường như được tiếp thêm sức mạnh khi có quý nhân đi theo tương trợ mọi lúc, mọi nơi. Làm bất cứ việc gì cũng nghiêng về phía may mắn. Sự nghiệp của Mão cứ theo trình tự mà thăng tiến, tuy không quá thần tốc nhưng được cái rất bền. Về vận đào hoa, Mão cũng không có gì phải lo lắng vì tử vi đã bói được tình duyên con giáp này khá rực rỡ trong tháng 4.

Tuổi Hợi

Đa số những người cầm tinh con lợn đều có tính cách hiền hậu, luôn mơ ước về một cuộc sống bình yên, an nhàn không quá bon chen với cuộc đời. Tuy nhiên, để mơ ước này thành hiện thực thì Hợi cũng phải dày công cố gắng. Muốn hậu vận được viên mãn thì trước đó phải nai lưng làm việc. Được cái Hợi rất thông minh nên làm việc gì cũng giỏi, nhanh và hiệu quả. Chính điểm này giúp cho công việc của hợi trong thời gian vừa qua và đặc biệt là trong tháng 4 sắp tới sẽ có bước tiến triển vượt bậc. Nhờ lọt vào mắt xanh của sếp lớn, Hợi một bước từ nhân viên lên quản lý, đã giàu nay lại giàu thêm.

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Ước mơ về cuộc sống an nhàn, ngày ngày tận hưởng giàu sang, không cần vất vả bon chen của Hợi sắp thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dần

Ý chí làm giàu của người tuổi Dần đã gắn bó với con giáp này từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, Dần biết mình nên làm gì để có được cuộc sống giàu sang chứ không bất chấp làm mọi thứ, bán rẻ lương tâm mà làm giàu. Nhất là với những người làm công việc buôn bán, kinh doanh, cái tâm của họ khi làm việc đã được nhà trời chứng nhận. Nhờ gieo nhân tốt nên thời gian tới đây, Dần sẽ liên tục gặp may mắn và có cơ hội để đổi đời, từ nhà nhỏ lên biệt thự, xe hai bánh lên bốn bánh trong chốc lát.

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Không ngừng nung nấu ý chí làm giàu, sớm muộn gì trong tháng 4 này Dần cũng sẽ thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet 

Thêm một tin vui cho Dần trong tháng 4 này, đó chính là chuyện tình duyên. Người nào đã yên bề gia thất thì cuộc sống cứ êm đềm như nước chảy mây trôi. Còn ai vẫn một mình thì sẽ lập tức hết cô đơn vì sẽ có người bất ngờ thổ lộ tình cảm.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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