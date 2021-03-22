Từ giờ đến cuối năm 2021, 3 con giáp phúc đức tề tựu, tài lộc thăng thiên, không thành đại gia cũng là tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 22/03/2021 09:45

Tử vi 2021 đã nêu rõ, Thân, Tỵ, Mùi là 3 con giáp may mắn nhất từ bây giờ cho đến cuối năm, tiền tài đổ dồn về túi 3 con giáp này khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân mang bản tính hiền lành, chăm chỉ, lại rất có chí cầu tiến nên trong mọi hoàn cảnh, Thân đều luôn nỗ lực hết sức để đạt được thành quả cao nhất. Tử vi 2021 cho biết, từ giờ cho đến cuối năm sẽ là khoảng thời gian con giáp này liên tục gặt hái thành công. Công sức vun trồng nay đã có thể hái quả ngọt, lại bội thu giúp Thân có thể mang về cho mình một khoản lợi nhuận vô cùng lớn ngoài dự tính.

tu vi 2021
Từ giờ đến cuối năm nay, Thân sẽ liên tục gặp may mắn, cơ hội làm giàu chờ sẵn phía trước - Ảnh minh họa: Internet 

Ngoài ra, con giáp này còn được thần may mắn phù hộ cho trúng đậm nhiều mối làm ăn lớn, chỉ cần mạnh dạn bước tới, Thân có thể làm nên cơ đồ, chỉ trong một ngày có thể trở thành đại gia giàu nứt đố đổ vách. Cuộc sống của Thân ở thời điểm ấy chẳng cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, cả đời chỉ cần ăn sung mặc sướng, chăn ấm nệm êm.

Tuổi Tỵ

Thời gian vừa qua, Tỵ đã gặp phải không ít chuyện rắc rối, trong công việc và cả trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ, lạc quan và luôn hướng về phía trước đã giúp cho con giáp này vượt qua tất cả để đón hồng phúc nhà trời đang chờ sẵn. Sự giàu có đang chờ Tỵ ở phía trước, con giáp này chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đã có thể chạm tay vào tài lộc, vinh hoa.

tu vi 2021
Sự lạc quan sẽ giúp Tỵ dễ dàng vượt qua khó khăn để tìm đến thành công, giàu có -
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù có gặp khó khăn, vất vả, Mùi cũng đừng nên lo lắng bởi từ thời điểm này cho đến cuối năm, con giáp này sẽ được nhà trời phù hộ, mọi sự dù có rắc rối đến mấy cũng sẽ tự nhiên được hóa giải một cách nhẹ nhàng.

tu vi 2021
 Từ giờ đến cuối năm, Mùi tha hồ tận hưởng hồng phúc nhà trời, tiền vàng cứ tự đổ ào ào vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ tài trí hơn người, lại thêm bản tính chăm chỉ nên trong vòng từ bây giờ cho đến cuối năm, Mùi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, giúp con giáp này có thể một bước hóa vận giàu sang, hút cạn tài lộc của Thiên Đình. Cơ hội làm giàu liên tiếp tìm đến với Mùi, đường công danh của con giáp này cứ thẳng tắp mà tiến tới phía trước.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Yêu lại người cũ, có 2 điều NÊN và 2 điều KHÔNG NÊN phụ nữ nhất định phải nhớ để không bị đau khổ lần nữa

Yêu lại người cũ, có 2 điều NÊN và 2 điều KHÔNG NÊN phụ nữ nhất định phải nhớ để không bị đau khổ lần nữa

“Nối lại tình xưa” không phải là việc sai trái, cũng không phải quá hiếm gặp. Tuy nhiên, có không ít người khi quay lại yêu người cũ đã tiếp tục vấp phải sai lầm, dẫn đến chia tay lần nữa. Là người phụ nữ khôn ngoan, nhất định phải biết những điều nên và không nên khi quay lại yêu người cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 17 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ