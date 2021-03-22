Đúng 15 ngày nữa, 3 con giáp dù trốn kĩ cũng không thoát khỏi giàu sang, tiền của ào ào rơi vào túi

Những người cầm tinh con khỉ từ khi lọt lòng đã được nhà trời ban cho phúc đức, vận mệnh phú quý, viên mãn khi trưởng thành. Tuy vậy, để đạt được thành công, Thân đã và đang phải trải qua những ngày thử thách, nếu kiên trì cố gắng thì Thần Tài sẽ chẳng tiếc gì mà không ban tài lộc ngập nhà cho con giáp này.

Tử vi hàng ngày đã đưa ra dự đoán khá chính xác về vận mệnh, tài lộc của người tuổi Thân trong tuần vừa qua. Tiếp tục 15 ngày tới đây, con giáp này sẽ liên tục gặp điều may mắn, tiền vàng cứ ào ào chảy vào túi, không những dư dả tiêu xài mà còn có thể giúp đỡ cho những người xung quanh, tích được vô kể phúc đức.

Trong số 12 con giáp, Thìn có lẽ là một trong những con giáp có tham vọng lớn nhất. Thìn tham vọng nhưng không tham lam, con giáp này rất biết cách đi đúng hướng để đạt được thành công sớm nhất. Trời sinh Thìn vốn được thừa hưởng phúc lộc tề tựu, thêm tài trí hơn người nên tài sản của Thìn chẳng mấy chốc mà đầy ắp. Trong 15 ngày tới sẽ là thời điểm Thìn thu về cho mình những khoản tiền lớn. Dù giàu có nhưng con giáp này không bao giờ ngạo mạn, lại rất được lòng mọi người nhờ bản tính tốt đẹp, hay giúp đỡ.

Giàu tiền bạc lại giàu nhân cách, Thìn luôn được người đời mến mộ, cuộc sống viên mãn, bình yên trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là người cầm tinh con ngựa, trong vòng 15 ngày tới đây, chắc chắn sẽ nhận được tài lộc bất ngờ do Thần Tài ưu ái ban cho. Thứ mà con giáp này tập trung sức lực của mình vào nhiều nhất chính là công việc. Chính nhờ sự tận tâm, nhiệt huyết lớn ấy nên Ngọ sẽ nhanh chóng thu về lợi nhuận khổng lồ, lương thưởng ngút trời.

Sự tập trung cao độ để hoàn thành công việc sẽ giúp ích cho Ngọ rất nhiều trong đường tài vận của mình trong 15 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ là một người yêu thích sự tự do, Ngọ thường mong muốn tự đứng ra làm ăn riêng một mình. Được sự ủng hộ, hậu thuẫn của gia đình, lại thêm tính cách tự tin, quyết đoán nên sớm muộn gì con giáp này cũng xây dựng được cơ đồ rộng lớn, cả đời ăn sung mặc sướng, tiền nhiều tiêu xài không bao giờ hết.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.