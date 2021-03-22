Đúng 15 ngày nữa, 3 con giáp dù trốn kĩ cũng không thoát khỏi giàu sang, tiền của ào ào rơi vào túi

Tâm linh - Tử vi 22/03/2021 19:45

Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng 15 ngày tới đây, top 3 con giáp trong danh sách dưới sẽ đạp trúng mỏ vàng, vận may liên tục ập đến không kiểm soát. Xem ngay tử vi hàng ngày để biết đó là con giáp nào nhé.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ từ khi lọt lòng đã được nhà trời ban cho phúc đức, vận mệnh phú quý, viên mãn khi trưởng thành. Tuy vậy, để đạt được thành công, Thân đã và đang phải trải qua những ngày thử thách, nếu kiên trì cố gắng thì Thần Tài sẽ chẳng tiếc gì mà không ban tài lộc ngập nhà cho con giáp này.

tu vi hang ngay 1
 May mắn ngập trời đang chờ đợi Thân ở phía trước, con giáp này vốn chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đã có thể hái vàng hái bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày đã đưa ra dự đoán khá chính xác về vận mệnh, tài lộc của người tuổi Thân trong tuần vừa qua. Tiếp tục 15 ngày tới đây, con giáp này sẽ liên tục gặp điều may mắn, tiền vàng cứ ào ào chảy vào túi, không những dư dả tiêu xài mà còn có thể giúp đỡ cho những người xung quanh, tích được vô kể phúc đức.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, Thìn có lẽ là một trong những con giáp có tham vọng lớn nhất. Thìn tham vọng nhưng không tham lam, con giáp này rất biết cách đi đúng hướng để đạt được thành công sớm nhất. Trời sinh Thìn vốn được thừa hưởng phúc lộc tề tựu, thêm tài trí hơn người nên tài sản của Thìn chẳng mấy chốc mà đầy ắp. Trong 15 ngày tới sẽ là thời điểm Thìn thu về cho mình những khoản tiền lớn. Dù giàu có nhưng con giáp này không bao giờ ngạo mạn, lại rất được lòng mọi người nhờ bản tính tốt đẹp, hay giúp đỡ.

tu vi hang ngay 2
 Giàu tiền bạc lại giàu nhân cách, Thìn luôn được người đời mến mộ, cuộc sống viên mãn, bình yên trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là người cầm tinh con ngựa, trong vòng 15 ngày tới đây, chắc chắn sẽ nhận được tài lộc bất ngờ do Thần Tài ưu ái ban cho. Thứ mà con giáp này tập trung sức lực của mình vào nhiều nhất chính là công việc. Chính nhờ sự tận tâm, nhiệt huyết lớn ấy nên Ngọ sẽ nhanh chóng thu về lợi nhuận khổng lồ, lương thưởng ngút trời.

tu vi hang ngay 3
 Sự tập trung cao độ để hoàn thành công việc sẽ giúp ích cho Ngọ rất nhiều trong đường tài vận của mình trong 15 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ là một người yêu thích sự tự do, Ngọ thường mong muốn tự đứng ra làm ăn riêng một mình. Được sự ủng hộ, hậu thuẫn của gia đình, lại thêm tính cách tự tin, quyết đoán nên sớm muộn gì con giáp này cũng xây dựng được cơ đồ rộng lớn, cả đời ăn sung mặc sướng, tiền nhiều tiêu xài không bao giờ hết.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ giờ đến cuối năm 2021, 3 con giáp phúc đức tề tựu, tài lộc thăng thiên, không thành đại gia cũng là tỷ phú

Từ giờ đến cuối năm 2021, 3 con giáp phúc đức tề tựu, tài lộc thăng thiên, không thành đại gia cũng là tỷ phú

Tử vi 2021 đã nêu rõ, Thân, Tỵ, Mùi là 3 con giáp may mắn nhất từ bây giờ cho đến cuối năm, tiền tài đổ dồn về túi 3 con giáp này khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ