Tử vi tháng 12 ( 2/12 - 31/12) của 3 con giáp 1 bước đổi đời giàu sang, lột xác ngoạn mục, làm gì cũng may mắn thuận lợi, một tay quơ hết của cải thiên hạ, ngồi không cũng thu bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 03:15

3 con giáp sở hữu vận may lội ngược dòng, làm gì cũng thuận lợi, tài lộc sung túc, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thuộc tuýp người sống rất tốt và biết cách hưởng thụ cuộc sống, họ thật thà, chất phác, thân thiện với người khác, không tham lam và không lợi dụng người khác. Tuổi Thân không bao giờ quá ghen tị với cuộc sống xa hoa của người khác, họ có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại, biết vội vàng không ăn thua.

Tử vi tháng 12 dự đoán, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thân tìm được cơ hội làm giàu, thời gian tới sẽ có hỷ sự, có khả năng đổi vận, từ giàu có sang giàu hơn.

Vận may ập đến, vượng khí từ tứ phương đổ về, người tuổi Thân mở ra thế xoay chuyển, mở rộng con đường kiếm tiền, tránh đi đường vòng, thị phi.

Tử vi tháng 12 ( 2/12 - 31/12) của 3 con giáp 1 bước đổi đời giàu sang, lột xác ngoạn mục, làm gì cũng may mắn thuận lợi, một tay quơ hết của cải thiên hạ, ngồi không cũng thu bạc vàng - Ảnh 1
Tử vi tháng 12 dự đoán, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết triệt để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người chân thành, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người, chính vì thế rất dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Người tuổi Tuất trong tháng 12 này sẽ nhận được bao điều may mắn, phước lộc đầy nhà. Con giáp có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Vận may tuổi Tuất sẽ tỏa sáng rực rỡ, nắm bắt được cơ hội này không chỉ xây dựng được cuộc sống thăng hoa mà tài lộc ngày càng thịnh vượng dồi dào.

Người tuổi Tuất cũng sẽ mở ra “tài vận”, vận thế mọi mặt rất tốt, xung quanh sẽ có nhiều bất ngờ bất ngờ xảy ra, rất đáng mong đợi. Về sự nghiệp, người tuổi Tuất cũng có thể có giai đoạn phô diễn tài năng, nỗ lực đạt được thành công.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Tuất cần phải bình tĩnh để nắm bắt mọi cơ hội tốt xung quanh, có thể vào cuối năm nay tuổi Tuất sẽ gặt hái được thành công vang dội không ngờ.

Tử vi tháng 12 ( 2/12 - 31/12) của 3 con giáp 1 bước đổi đời giàu sang, lột xác ngoạn mục, làm gì cũng may mắn thuận lợi, một tay quơ hết của cải thiên hạ, ngồi không cũng thu bạc vàng - Ảnh 2
Người tuổi Tuất cũng sẽ mở ra “tài vận”, vận thế mọi mặt rất tốt, xung quanh sẽ có nhiều bất ngờ bất ngờ xảy ra, rất đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn luôn là con giáp tràn đầy tinh thần chiến đấu. Con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Thìn ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Năm qua là một năm có nhiều biến cố đối với nhiều người và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ nhưng trong tháng 12 này, vận may của tuổi Thìn cũng sẽ có khởi sắc.

Những ngôi sao tốt lành sẽ bay đến cho người tuổi Thìn, tin vui từ mọi phương diện. Người tuổi Thìn trước hết có quý nhân giúp đỡ, sau là giàu sang hạnh phúc, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền vào rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều niềm vui cũng như nhiều sự may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, sẽ tìm được cơ hội thăng hoa trong công việc cũng như trong cuộc sống, cuối năm nay khó khăn qua đi, thành công bắt đầu. 

Tử vi tháng 12 ( 2/12 - 31/12) của 3 con giáp 1 bước đổi đời giàu sang, lột xác ngoạn mục, làm gì cũng may mắn thuận lợi, một tay quơ hết của cải thiên hạ, ngồi không cũng thu bạc vàng - Ảnh 3
Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, sẽ tìm được cơ hội thăng hoa trong công việc cũng như trong cuộc sốn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi tháng 12 tử vi hôm nay tử vi hàng ngày xem tử vi tử vi ngày 2/12

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà