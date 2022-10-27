Tử vi tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp đứng vững trên núi vàng Thần Tài, tiền bạc không thiếu, giành nhiều thành tích trong công việc

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 12:11

Đây là 3 con giáp nhân hậu, luôn giúp đỡ người khác và nỗ lực vươn lên. Nhờ đó, họ cũng nhận lại không ít lòng tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, cứ 10 người cầm tinh con giáp tuổi Thân thì có 9 người tốt bụng. Họ không bao giờ đối xử với người khác bằng thái độ xấu xí, coi thường, thiếu tôn trọng hay so đo tính toán thiệt hơn.

Bản thân con giáp này luôn sống có đạo đức và quan tâm đến mọi người xung quanh họ. Thái độ cư xử tử tế của người tuổi Thân luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Hành trình sự nghiệp của họ cũng vì thế mà suôn sẻ, lòng tốt của họ sẽ được đền đáp. Trong tháng 10 âm lịch này, con giáp tuổi Thân sẽ ghi điểm ở nơi làm việc, sự nghiệp có triển vọng, gia đình cũng được hưởng hạnh phúc.

Tử vi tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp đứng vững trên núi vàng Thần Tài, tiền bạc không thiếu, giành nhiều thành tích trong công việc - Ảnh 1
Trong tháng 10 âm lịch này, con giáp tuổi Thân sẽ ghi điểm ở nơi làm việc, sự nghiệp có triển vọng, gia đình cũng được hưởng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bản chất rất hào phóng, tính cách cũng rất mềm mỏng, khiêm tốn. Họ khá tự tin nhưng luôn sống khiêm nhường, không dễ dàng khoe khoang với người khác, không thích "chém gió" về năng lực vượt trội của mình dù họ có thể làm tốt.

Con giáp này đạt được mọi thứ một cách ung dung, nhàn nhã và luôn là người bạn tử tế với bạn bè, đồng nghiệp. Ấn tượng của người khác đối với con giáp tuổi Hợi là luôn sẵn sàng cho đi và không bao giờ quan tâm quá nhiều đến việc họ có thu được lợi lộc gì hay không. Chính vì đối xử tốt với nhiều người trong nhiều năm với sự nhiệt tình, chân thành hết sức nên bạn bè rất quý mến, tôn trọng họ. Con giáp tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về những ngày tháng cuối năm, cuộc sống của họ sẽ ngày càng tiến bộ và hạnh phúc, viên mãn dài lâu.

Tử vi tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp đứng vững trên núi vàng Thần Tài, tiền bạc không thiếu, giành nhiều thành tích trong công việc - Ảnh 2
Con giáp tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về những ngày tháng cuối năm, cuộc sống của họ sẽ ngày càng tiến bộ và hạnh phúc, viên mãn dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi không phải là những người quá quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của họ. Mặc dù khá nghiêm khắc với bản thân và cẩn thận trong việc tiêu tiền, nhưng lại có thể hào phóng với những người xung quanh.

Người tuổi Mùi cũng sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ hết trách nhiệm và khả năng với các thành viên trong gia đình, bất kể là việc gì. Vì vậy, khi họ gặp phải việc gì thì họ cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của gia đình, đồng nhiệp. Cuộc sống của con giáp này vững vàng như núi Thần Tài, thu hoạch không nhỏ. Tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân giúp đỡ, dù họ gặp kiếp nạn gì cũng có thể vượt qua và phát triển thịnh vượng.

Tử vi tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp đứng vững trên núi vàng Thần Tài, tiền bạc không thiếu, giành nhiều thành tích trong công việc - Ảnh 3
 Tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân giúp đỡ, dù họ gặp kiếp nạn gì cũng có thể vượt qua và phát triển thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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