Tử vi phương Đông dự đoán đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8), 3 con giáp này ngồi không cũng đeo kim cương đầy người, tiền của gạo thóc tự chạy vào nhà, không làm mà vẫn có ăn

Vận trình tình cảm phát sinh hiểu lầm. Người tuổi Sửu và nửa kia ít có thời gian dành cho nhau nên không có sự thấu hiểu, sẻ chia. Hạnh phúc chóng tan biến nếu người trong cuộc không có động thái cứu vãn.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8) được nâng đỡ rất nhiều. Chính Quan trợ mệnh giúp người tuổi Sửu đạt khá nhiều thành tựu rực rỡ với tinh thần hăng say, nhiệt tình của mình. Cấp trên nhìn thấy được điều ấy và sẽ cất nhắc bản mệnh lên vị trí cao hơn.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8) được nâng đỡ rất nhiều.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Nhờ có sự chăm chỉ, cầu tiến mà người tuổi này có thêm nguồn thu mới bên cạnh công việc chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể gặt hái được những thành công bất ngờ ngay trong đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8). Bạn chỉ cần xác định đúng mục tiêu của mình và cố gắng không ngừng thì ắt đạt được điều mà mình mong muốn.

May mắn hơn nữa, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được quý nhân chỉ cho những hướng đi đầy triển vọng. Đối phương có thể là người mà bạn quen biết từ trước đó. Hãy lắng nghe và học hỏi điều hay từ người đó nhé.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 29 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Người tuổi Thìn có thể gặt hái được những thành công bất ngờ ngay trong đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8) đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Tình hình tài chính bình thường, bạn cần tăng thu nhập giảm chi tiêu, đồng thời cũng cần đề phòng tránh bị người khác lừa tiền để không mất tiền một cách oan uổng.

Chuyện tình cảm, người tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân. Người đã kết hôn nên chú ý giao tiếp nhiều hơn để tránh nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Người tuổi Mùi trong đúng 3 ngày tới đây (26/8 - 28/8) đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.