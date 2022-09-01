Tử vi ngày thứ Năm (1/9/2022): 3 con giáp đón điềm lành dồn dập, buôn may bán đắt, số dư tài khoản tăng không ngừng, đếm tiền đến chóng mặt

Tuổi Thân

Ngũ hành Kim vượng giúp cho đường tài phú của người tuổi Thân rộng mở, việc kinh doanh, buôn bán của bản mệnh diễn ra thuận lợi, doanh thu cao hơn hẳn so với những ngày khác. Bên cạnh đó bản mệnh còn được người khác giới thiệu cho việc làm thêm giúp nâng cao thu nhập, hi vọng có thể tận dụng được cơ hội này. Một vài người còn có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh, bốc thăm trúng thưởng hay trúng xổ số. Đây là cơ hội để bạn lấp đầy ví tiền của mình, tích lũy tài sản hoặc có thể mua thêm món đồ xa xỉ, không phải đắn đo suy nghĩ gì.

Ngũ hành Kim vượng giúp cho đường tài phú của người tuổi Thân rộng mở, việc kinh doanh, buôn bán của bản mệnh diễn ra thuận lợi, doanh thu cao hơn hẳn so với những ngày khác. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Chính Tài xuất hiện trong tử vi ngày thứ Năm dự báo người tuổi Tý đón nhiều may mắn về tiền bạc trong ngày này. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt, làm ăn suôn sẻ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hay vất vả mà vẫn thu về tiền bạc dồi dào. Vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về việc chi tiêu nữa. Người làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ. Tiền bạc đổ về túi đếm không xuể nên con giáp này có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn.