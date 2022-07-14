Tử vi ngày mới (14/7), 3 con giáp được quý nhân 'chiêu đãi tiệc tài lộc', tài vận sáng chói, cả đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 06:49

3 con giáp dưới đây may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ, tài chính đi lên.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia tử vi, thứ 5 ngày 14/7, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cơ hội mới trong công việc, và phần nhiều điều này đến từ những quý nhân - những người đi trước tạo điều kiện và giúp đỡ họ tiến xa hơn trong sự nghiệp, được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. 

Thời gian này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Mão sẽ ổn định, mọi việc vận hành trơn tru suôn sẻ. Nếu như may mắn gặp được quý nhân thì cuộc sống tuổi Mão xác định sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình.

Tử vi ngày mới (14/7), 3 con giáp được quý nhân 'chiêu đãi tiệc tài lộc', tài vận sáng chói, cả đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền - Ảnh 1
Thời gian này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Mão sẽ ổn định, mọi việc vận hành trơn tru suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp và quý nhân, người tuổi Hợi không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Trong ngày hôm nay (14/7), tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, từ công việc cho đến cuộc sống, nếu biết tận dụng thì những thử thách, khó khăn của họ sẽ giảm đi được nhiều phần, tài lộc mỗi ngày một gia tăng.

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Tử vi ngày mới (14/7), 3 con giáp được quý nhân 'chiêu đãi tiệc tài lộc', tài vận sáng chói, cả đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền - Ảnh 2
 Trong ngày hôm nay (14/7), tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, từ công việc cho đến cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Người tuổi Tuất tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Vào thời gian này, thứ 5 ngày 14/7, dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Tử vi ngày mới (14/7), 3 con giáp được quý nhân 'chiêu đãi tiệc tài lộc', tài vận sáng chói, cả đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền - Ảnh 3
Vào thời gian này, thứ 5 ngày 14/7, dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, tiền tỷ chui vào túi, thu sạch lộc lá thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, tiền tỷ chui vào túi, thu sạch lộc lá thiên hạ

Những con giáp này sẽ đổi vận rực rỡ, phát triển nhanh chóng trong mọi mặt, cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 3 con giáp may mắn tử vi tháng 7 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới