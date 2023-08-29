Tử vi ngày mai, thứ Tư (29/8/2023): 3 con giáp may mắn nhất tuần, được cát tinh nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến, vượng phát tài lộc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 17:33

Từ ngày mai (30/8), 3 con giáp này làm gì cũng vượng, tài lộc dồi dào, tài chính không phải lo nghĩ.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 30/8/2023 hôm nay, tuổi Dần làm việc nhanh nhạy, trực quan nhạy bén, nhưng khá nóng tính, dễ gây gổ, mâu thuẫn. Những ai phải lái xe, đi đường hoặc lao động chân tay nên chậm rãi một chút để bảo vệ bản thân.

Con giáp này sẽ được đón nhận tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bản mệnh nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào những trò vô bổ.

Vận tình cảm lại không được tốt. Nhiều chuyện trong cuộc sống khó phòng tránh được, vận hạn đến thì phải đối đầu, vì thế việc cần làm cứ làm, đừng e ngại lo sợ việc này việc kia mà không dám tiến bước, cứ mạnh dạn và mạnh mẽ lên để nắm lấy cơ hội.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi ngày mai, thứ Tư (29/8/2023): 3 con giáp may mắn nhất tuần, được cát tinh nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến, vượng phát tài lộc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Công việc: Người tuổi Sửu vận thế công việc khá bình thường, các hoạt động tiến hành trong ngày đều nhẹ nhàng.

Tình duyên: Vận trình tình cảm rất tốt, những người còn đang độc thân sẽ gặp được người tri kỷ và bắt đầu mối quan hệ.

Sức khỏe: Hôm nay bản mệnh cảm thấy mình không được khỏe.

Tài chính: Tài lộc tương đối tốt, thích hợp để đầu tư và quản lý tài chính.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Tử vi ngày mai, thứ Tư (29/8/2023): 3 con giáp may mắn nhất tuần, được cát tinh nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến, vượng phát tài lộc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng thứ Tư (29/8/2023), người tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu nên vận thế vô cùng khởi sắc. Bởi tính cách hướng ngoại, ngoại giao khéo léo, con giáp này được nhiều bạn bè giúp đỡ, chỉ đường. 

Thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ nhận được những khoản lợi nhuận lớn từ công việc đầu tư trước đó. Lại nhận được nhiều may mắn, nên số lợi nhuận có thể tăng lên gấp bội, tài chính không phải lo nghĩ. 

Bản thân con giáp này cũng luôn cố gắng hết sức để quản lý tốt cuộc sống của mình, đối mặt một cách tự tin vào tương lai. Họ cũng là những người khá tích cực và nhiệt tình với cuộc sống. Nhờ thế, họ tìm được cánh cửa mới cho cuộc sống của mình, giúp gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng kiếm được nhiều tiền, tránh xa nghèo đói, ngày càng có hy vọng vào cuộc sống.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (29/8/2023): 3 con giáp may mắn nhất tuần, được cát tinh nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến, vượng phát tài lộc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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