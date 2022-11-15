Tử vi ngày mai, thứ Tư (16/11/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số dễ như chơi, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, cuối năm xây nhà lầu báo hiếu cho bố mẹ

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 04:17

Theo tử vi 12 con giáp đúng ngày mai thứ Tư (16/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn sắp sửa có vận tài lộc khủng trong tay, muốn sắm nhà hay xe hơi đều có đủ, sự nghiệp thăng hoa khó ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Tư (16/11/2022) này cho biết con đường hậu vận của người tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong ngày này, Sửu không chỉ có được tài lộc vượng phát mà vận trình sắp tới còn gặp nhiều may mắn, bất kể làm gì cũng có sự trợ giúp của quý nhân, công danh thành toại đến con giáp này cũng phải ngạc nhiên. 

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của Sửu mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước. Còn với người làm công ăn lương, sau khoảng thời gian nỗ lực không biết mệt mỏi vừa qua cuối cùng bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, cấp trên đánh giá cao năng lực, cơ hội thăng chức tăng lương là có thể xảy ra. 

Sức khỏe của bản mệnh cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy trì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

con giap 1
Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của Sửu mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần là mẫu người có tính cách hào hiệp, can đảm và không khuất phục trước khó khăn. Không những vậy, họ còn có số quý nhân phù trợ. Dù cho xuất thân ở hoàn cảnh ra sao, con giáp này cũng có khả năng tự tìm ra cho mình lối đi thành công riêng biệt. 

Tử vi dự đoán trong ngày thứ Tư (16/11/2022), con đường tương lai của con giáp này sẽ cực may mắn, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt. Thời gian này, họ vẫn tiếp tục duy trì vận may của mình. Nếu là người làm ăn kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt còn nếu chăn nuôi trồng trọt sẽ gặt hái nhiều thành quả.

Tựu chung lại, trong ngày thứ Tư cơ hội phất lên giàu sang sẽ đến với người tuổi Dần. Vẫn đề ở chỗ là con giáp này có đủ bản lĩnh để đón nhận nó hay không mà thôi. 

con giap 2
Thời gian này, họ vẫn tiếp tục duy trì vận may của mình. Nếu là người làm ăn kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt còn nếu chăn nuôi trồng trọt sẽ gặt hái nhiều thành quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 12 con giáp cho biết vận trình sắp tới là khoảng thời gian cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này, chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Một số còn được trao cho các dự án quan trọng, chỉ cần làm tốt ắt được thăng quan tiến chức. 

Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho Tỵ đang làm ở bất cứ phương diện nào. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh. Một vài người may mắn còn có cơ hội phát tài bất ngờ.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai và cứ thể hiện đúng bản chất con người mình mà thôi. 

con giap 3
Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho Tỵ đang làm ở bất cứ phương diện nào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng thứ Ba tuần này (15/11/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp bay cao chót vót, vận trình đầy ắp vinh quang phú quý

Đúng thứ Ba tuần này (15/11/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp bay cao chót vót, vận trình đầy ắp vinh quang phú quý

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng thứ Ba tuần này (15/11/2022), có tới 3 con giáp may mắn gỡ bỏ mọi gánh nặng, tiền của dồi dào, tài lộc chạm đỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi ngày 16/11 xem tử vi ngày 16/11/2022 tử vi thứ Tư ngày 16/11/2022 Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu có con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 14 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách