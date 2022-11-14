Tử vi 10 ngày tới (15/11 - 24/11), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng như in 3 con giáp trúng số 100 tỷ, cuộc sống lên hương thấy rõ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc chạm đỉnh của chóp

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 17:17

Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ trong mọi phương diện, may mắn kéo dài, sắp tới có khả năng trúng số độc đắc.

Tuổi Sửu

Những khó khăn trong công việc ập đến với tuổi Sửu trong giai đoạn vài tháng trở lại đây dường như đang khiến cho bản mệnh này nản lòng, tuy nhiên sắp tới đây mọi chuyện sẽ chuyển hướng theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ cần Sửu đủ sự quyết tâm và nỗ lực thành công sẽ không quay lưng với họ. 

Tử vi 10 ngày tới cho biết, con đường tương lai của Sửu sẽ diễn ra cực kỳ hanh thông thuận lợi trong mọi mặt. Cụ thể, trong sự nghiệp nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó con giáp này nhận được một khoản tiền hoa hồng kha khá và được đồng nghiệp nể phục. Từ giờ cho đến hết tháng nếu cứ tiếp tục duy trì điều này, việc thăng chức hay tăng lương chỉ còn vấn đề sớm hay muộn mà thôi. 

Đối với người làm ăn kinh doanh, tuổi Sửu nên khôn khéo, nắm bắt các cơ hội, biết đầu tư đúng chỗ. Chưa hết, hậu vận của con giáp này sắp tới khá vượng khi có quý nhân giúp đỡ trong các dự án đầu tư nên hứa hẹn sẽ giúp tuổi Sửu sẽ giàu lên trông thấy, cơ ngơi được xây dựng vững chắc. Cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no khi kinh tế được đảm bảo. 

con giap 1
Tử vi 10 ngày tới cho biết, con đường tương lai của Sửu sẽ diễn ra cực kỳ hanh thông thuận lợi trong mọi mặt. Cụ thể, trong sự nghiệp nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó con giáp này nhận được một khoản tiền hoa hồng kha khá và được đồng nghiệp nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Thìn vốn là người có số mệnh uy quyền, có tính cách kiên định, mạnh mẽ, và tham vọng có được một cuộc sống quyền lực và giàu có. Trong cuộc sống, tuổi Thìn không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gặt hái được thành công, cũng vì vậy mà họ thấm thía câu nói ''Thành công không có chỗ cho 2 từ bỏ cuộc'' nên làm ở môi trường nào cũng cố gắng hết sức mình. 

Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới, con đường hậu vận của Thìn sẽ thăng hoa một cách bất ngờ, đến họ cũng không nghĩ đến. Chỉ mới đây thôi người tuổi Thìn vẫn mông lung, không biết mình sẽ làm gì, nhưng chỉ trong thời gian ngắn tới đây, cuộc sống con giáp may mắn này đã lên một tầm cao mới, tài lộc dồi dào. 

Đặc biệt trong khoảng thời gian này, bản mệnh còn sẽ gặp được quý nhân, công việc sẽ suôn sẻ thuận lợi bất ngờ, những nan giải trước đây sẽ có hướng giải quyết, cơ hội thăng quan tiến chức đến tới tấp, thu nhập cũng được tăng nhiều hơn vì có thần tài chiếu cố. Kinh tế ổn định giúp gia đình của Thìn ngày một hạnh phúc viên mãn. 

con giap 2
Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới, con đường hậu vận của Thìn sẽ thăng hoa một cách bất ngờ, đến họ cũng không nghĩ đến. Chỉ mới đây thôi người tuổi Thìn vẫn mông lung, không biết mình sẽ làm gì, nhưng chỉ trong thời gian ngắn tới đây, cuộc sống con giáp may mắn này đã lên một tầm cao mới, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn rất thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

Theo tử vi 12 con giáp trong 10 ngày tới nhờ có Thần đồng tiên tri khẳng định, con giáp may mắn này có vận may đầy tay, tự tin bắt tay vô làm mọi việc đều có kết quả tốt. 

Cụ thể, trong công việc người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của con giáp này trở nên vô cùng vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên giúp tinh thần bản mệnh trở nên cực kỳ phấn chấn.

con giap 3
Cụ thể, trong công việc người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 15h30 sáng mai (15/11/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, của cải tăng vọt, nhà cửa xe sang có đủ, cuộc sống hưởng đủ mọi loại vinh quang phú quý

Đồng hồ điểm đúng 15h30 sáng mai (15/11/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, của cải tăng vọt, nhà cửa xe sang có đủ, cuộc sống hưởng đủ mọi loại vinh quang phú quý

Tử vi dự đoán đúng 15h30 chiều mai (15/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn được nhà tiên tri mù dự đoán trúng số độc đắc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, tiền về nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi ngày 15/11 xem tử vi 12 con giáp Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 10 ngày tới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 56 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 56 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách