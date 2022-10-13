Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà, muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 04:37

Tử vi dự báo, ngày mai thứ Sáu (14/10), 3 con giáp này có may mắn về tiền bạc, hữu duyên với kim tiền, nắm bắt cơ hội đầu tư, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Trong năm 2022, có lẽ tuổi Ngọ sẽ khiến các con giáp khác phải ghen tị nhất, vì họ chính là con giáp có nhiều sao tốt chiếu rọi nhất, gặp may mắn liên tiếp, thuận lợi đủ đường, nếu không biết tận dụng cơ hội thì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc.

Thầy phong thủy cho biết, tuổi Ngọ có đầy đủ những đặc điểm để thành công trong cuộc sống, đó là sự thông minh, nhạy cảm, nhiệt huyết hiếm có trong mỗi việc mà họ làm. Có thể nói, đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã bắt tay vào, thì người tuổi Ngọ sẽ làm đến cùng thì thôi, nên thành quả họ đạt được quả thật cũng hơn người.

Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà, muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha - Ảnh 1
Tử vi bự báo ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, tuổi Ngọ muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi bự báo ngày mai thứ Sáu (14/10) thời gian may mắn đỉnh cao, người tuổi Ngọ rất có thể sẽ trở nên vô cùng giàu có, nhìn đâu cũng thấy tiền, nên phải biết tận dụng tối đa bằng cách nỗ lực, chăm chỉ và huy động hết mọi nguồn lực sẵn có.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Không những thế, họ còn được biết đến với tư tưởng lạc quan, dẫu khó khăn cũng không nản. Họ không ngừng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề cũng như cơ hội mới cho bản thân.

Tử vi bự báo ngày mai thứ Sáu (14/10), con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, danh lợi xong toàn. Họ có nhiều thay đổi trong công việc, cuộc sống. Sự thay đổi mới này giúp con giáp này tràn đầy tự tin. Họ làm việc với thái độ tích cực, cầu thị.

Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà, muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha - Ảnh 2
Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), tuổi Thìn bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Tuổi Mão đang có cơ hội để hiện thực hóa tham vọng của mình đã ấp ủ bấy lâu. Vận quý nhân khởi vượng mang đến sự hậu thuẫn mạnh mẽ cho bản mệnh. Con giáp này tạm biệt xui xẻo để đón tài lộc.

Tử vi ngày mai thứ Sáu (14/10), Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bỏ lại vận đen, khoác lên mình may mắn, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà, muốn gì có đó, hốt vàng nạp bạc, rỉnh rỉnh tiêu pha - Ảnh 3

Tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón Thần Tài và quý nhân lâm môn. Vốn có tài năng nên chỉ cần cơ hội là bản mệnh có thể vươn lên. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa giúp tuổi Mão có hầu bao rủng rỉnh. Tử vi dự báo ngày mai thứ Sáu (14/10), Cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Dự báo, tài lộc và tiền bạc của con giáp này ngày một dồi dào, sự nghiệp hanh thông.

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay

Tử vi dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp này tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài phát lộc.

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