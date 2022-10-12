Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 23:45

Tử vi dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp này tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài phát lộc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may.

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay - Ảnh 1
Tử vi dự đoán trong vòng nửa tháng tới, tuổi Sửu được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự đoán trong vòng nửa tháng tới, tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Tuất

Điềm đạm, có trách nhiệm lại sống nghĩa tình nên người tuổi Tuất sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm con giáp bản lĩnh này càng vươn xa trên đường công danh, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Tử vi dự đoán trong vòng nửa tháng tới, tuổi Tuất giàu có này sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà đổi đời chính là phúc phần mà Tuất xứng đáng nhận được.

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay - Ảnh 2

Công việc suôn sẻ, thuận lợi nên Dần có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Nhờ sự bản lĩnh, tài năng và cá tính của mình nên con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn theo đuổi đam mê bấy lâu nay thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Dần uống cạn lộc trời. Hỷ sự ập xuống đầu, gánh tiền tỷ vào nhà là tương lai gần của con giáp giàu có này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Dự đoán trong vòng nửa tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài che chở, có số vượng phát, tài lộc tăng lên không ngừng, trúng số độc đắc như trở bàn tay - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong vòng nửa tháng tới, tuổi Thìn sẽ có bạc tỷ trong tay, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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