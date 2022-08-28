Xin chúc mừng tuổi Tị khi bạn được nhắc tới đầu tiên trong danh sách những con giáp vượng tài lộc vào ngày mai thứ Hai (29/8/2022). Tuổi Tị nhờ có Thiên Tài che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh thì dự định thuận buồm xuôi gió, cơ hội trao tay, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Tử vi dự báo vào ngày mai thứ Hai (29/8/2022), người tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông , tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy, tiền tài ồ ạt đổ về nhà (Ảnh minh họa: Internet)

Với những người theo lĩnh vực kinh doanh, bạn có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt, có thể tận dụng điểm mạnh này để tìm thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng với lòng quyết tâm, bạn chắc chắn có thể giành được thành công.

Vận trình công việc của tuổi Tý ngày mai thứ Hai (29/8/2022) diễn ra dễ dàng như ý. Tam hợp trợ mệnh nên ở con giáp này có sự thông minh và nhạy bén. Tinh thần làm việc hăng say, không ngại đối diện với khó khăn và vất vả giúp bản mệnh có thể đưa ra những quyết định sáng suốt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ấm êm hòa hợp. Kim sinh Thủy giúp hòa khí gia đình lúc nào cũng thuận hòa, vui vẻ. Từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, các cặp đôi luôn bàn bạc, trao đổi đề cùng đưa ra quyết định.

Tài vận: Vận trình tài lộc được cải thiện. Nguồn thu nhập được nâng cao giúp chất lượng cuộc sống gia tăng thấy rõ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo thứ Hai (29/8/2022), của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận trình được cải thiện nên có thể tìm được hướng đi cho riêng mình và nỗ lực vì nó.

Tình duyên: Thăng hoa, người ấy luôn tỏ ra đặc biệt bao dung và biết điều.

Công việc: Bạn sống hòa đồng với đồng nghiệp trong nghề, bản thân không có quá nhiều kẻ thù. Mọi việc nhìn chung suôn sẻ hơn.

Tài lộc: Rất tốt, bạn có thể bắt đầu với một người có cùng chí hướng với mình, hoặc có thể nhờ người mà bạn tin tưởng cho lời khuyên, sẽ có lợi. Bạn được quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt.

Ngày mai thứ Hai (29/8/2022), con giáp tuổi Sửu gặp may liên tiếp, trúng số độc đắc. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.