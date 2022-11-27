Theo tử vi ngày mai, thứ Hai (28/11/2022), , tuổi Tỵ là con giáp gặp rất nhiều may mắn cả về tình cảm và tiền bạc. Những người tuổi Tỵ vốn có nghị lực kiên cường, biết nhìn xa trông rộng nên trước khi hành động luôn có kế hoạch cụ thể. Thời gian tới sẽ là lúc con giáp này hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

Để phát huy sự may mắn có được, tuổi Tỵ chú ý trong lời nói của mình, tránh làm mất lòng quý nhân. Với người làm công ăn lương, nên thận trọng trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Hai (28/11/2022), Được Thần Tài ở bên trợ giúp, những chú Rắn sẽ bùng nổ về đường tiền bạc, có những cơ may hiếm có đến. Bản mệnh nhờ phát huy hết khả năng của mình và được thêm quý nhân giúp sức nên thành công là điều không bất ngờ. Đây là lúc chứng minh ai nhạy bén linh hoạt để có những tháng ngày bội thu.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Hai (28/11/2022), vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 28/11/2022, thu nhập của tuổi Ngọ càng nâng cao. Và ngay trong tuần này, tuổi Ngọ sẽ còn có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và việc làm này cũng ít nhiều giúp ích cho sự thành công trong sự nghiệp của họ. Có thể họ sẽ phát biểu mở màn 1 sự kiện nào đó. Với người tuổi Ngọ, việc nói ở nơi đông người chẳng có gì khó khăn, vì họ vốn luôn là những người tự tin và thích được khẳng định bản thân. Những tiếng vỗ tay của khán giả sẽ luôn là động lực để họ cố gắng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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