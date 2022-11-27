Trời sinh tuổi Mão hiền lành, siêng năng, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong thời gian hai tuần tới, người tuổi Mão tuy không có xuất thân giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự phú quý cho riêng mình.

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (28/11 – 4/12) những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Thời gian này tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, cuộc sống luôn hạnh phúc viên mãn.

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất trong 7 ngày tới (28/11 – 4/12), người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê bước vào 7 ngày tới (28/11 – 4/12) là tốt, tương lai có thể trông chờ.

Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, đúng 7 ngày tới (28/11 – 4/12) bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Tuổi Tỵ

Nếu như năm nay bị coi là 1 năm có nhiều thử thách đối với tuổi Tỵ thì đúng 7 ngày tới (28/11 – 4/12) lại là 1 sự bù đắp tốt cho bản mệnh này khi họ sẽ đón nhận 1 cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (28/11 – 4/12), có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua 1 dự án bất động sản và sẽ sớm thu được 1 khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé.

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