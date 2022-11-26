Dự đoán cuối tháng 11: 3 con giáp nhận phúc lộc của Tổ Tiên, tiền bạc ào ạc đổ về túi, cầu được ước thấy, may mắn hơn người, giàu lên nhanh chóng, cuộc sống nở hoa, phát tài phát lộc

Trong 12 con giáp người tuổi Tuất luôn là người mạnh mẽ có chí tiến thủ nên trong cuộc sống họ cũng dễ dàng làm chủ vận mệnh của mình. Trong cuộc sống dù có khó khăn tới mấy người tuổi Tuất cũng cố gắng vượt qua.

Tử vi dự báo cuối tháng 11 người tuổi Tuất sẽ là con giáp gặp nhiều may mắn, người tuổi Tuất tính tình vốn chăm chỉ, cần cù và đặc biệt nghiêm túc trong bất cứ công việc nào, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì ắt sẽ có thành tựu như mong đợi.

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Hợi không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán cuối tháng 11 vận xui của người tuổi này dần qua đi, sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng.

Tuổi Thân

Cùng trong chuỗi may mắn nói trên, tuổi Thân cũng có 1 khởi đầu suôn sẻ ngay từ cuối tháng 11 với cơ hội gặp gỡ được 1 nhân vật quyền lực trong lĩnh vực của họ và tạo lập được 1 sự hợp tác hiệu quả giữa 2 bên, đem đến cho các bạn những cơ hội làm ăn tốt chưa từng có. Tử vi tháng 11 cho biết, với sự thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến, tuổi Thân chỉ cần 1 điều duy nhất là cơ hội và đây chính là điều mà họ hằng mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.