Người tuổi Mùi thường có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Họ cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn và tạo dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, vì thế nên vận quý nhân của họ cũng rất tốt.

Những người tuổi Mùi chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Mùi sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

Tử vi dự báo tuần mới (28/11 – 4/12), những người tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Thêm vào đó tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ nên rất có thể trong hai năm tới bạn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), đặc biệt là ngay từ đầu tuần, tuổi Tý sẽ có cơ hội gặp được nhiều người giỏi và biết cách thu hút họ, khiến họ muốn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bản mệnh này cần phải vượt qua sự nhút nhát như tính cách thường thấy của mình và nắm bắt cơ hội để bắt tay hợp tác cùng với họ thì sẽ dễ thành công hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên bước sang tuần mới (28/11 – 4/12), những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Mèo là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mão . Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), cuộc đời của người cầm tinh con Mèo khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.