Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), Thần May Mắn tiết lộ 3 con giáp tiền ào ào vào nhà, ngồi không tay cũng có vàng, sự nghiệp kinh doanh hồng phát, sớm có tên trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 21:29

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), Thần May Mắn tới gần 3 con giáp có tên trong danh sách kiếm tiền giàu sang, của cải chất đống.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), những người tuổi Dậu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Không như những con giáp khác, những người cầm tinh con Gà luôn biết mình đang ở vị trí nào và các bạn muốn nhận được những gì mình xứng đáng .

Con giáp này sẽ có một bước ngoặt ấn tượng trong cuộc sống khi vận may bắt đầu mỉm cười và xuất hiện nhiều hơn với các bạn. Nhờ có tài vận hanh thông nên việc kiếm tiền không còn khiến các bạn đau đầu như những tháng đầu năm mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này tất nhiên sẽ khiến những người tuổi Dậu cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là thời điểm các bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, chỉ cần không tiêu phung phí, có thể các bạn sẽ đủ tiêu trong cả năm.

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), Thần May Mắn tiết lộ 3 con giáp tiền ào ào vào nhà, ngồi không tay cũng có vàng, sự nghiệp kinh doanh hồng phát, sớm có tên trong danh sách đại gia - Ảnh 1

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), những người tuổi Dậu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Đối diện với cơ hội, hầu như người tuổi Dậu đều không lười biếng mà bỏ qua, có thể cố là các bạn sẽ cố bằng được, đây là một đức tính tốt, đáng học hỏi của những người cầm tinh con Gà.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hài hước, vui vẻ, đi đâu cũng được người khác để ý. Tình tình của bạn là tâm điểm khiến bạn trở thành điểm nhấn. Đã thế ngoại hình của những người tuổi Tuất đa số là nổi bật, phong độ, lịch lãm nên đi đâu cũng chiếm ưu thế. Chỉ cần bạn mở lời thì người bên cạnh bạn sẽ bị cuốn hút ngay lập tức vì cách nói chuyện hết sức có duyên.

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), chính là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc của bạn khi tình yêu nở rộ. Có thêm động lực tinh thần giúp cho tuổi Tuất làm việc hăng say, kế hoạch hoàn thành sớm hơn dự định, tiền về như nước. Hơn nữa là người biết dành dụm, tuổi Tuất không bao giờ quên hùn vốn vào đầu tư để bây giờ thu lợi lớn.

Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), Thần May Mắn tiết lộ 3 con giáp tiền ào ào vào nhà, ngồi không tay cũng có vàng, sự nghiệp kinh doanh hồng phát, sớm có tên trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Tử vi ngày mai (thứ Bảy, 22/10), chính là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc của bạn khi tình yêu nở rộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Người tuổi Thìn không tham vọng, coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Tuổi Thìn vốn mưu cầu cuộc sống bình yên nhưng vì họ quá tốt bụng nên được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn.

Tử vi học có nói, ngày mai (thứ Bảy, 22/10),, những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Thìn có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Đặc biệt, Thìn hãy cố gắng nỗ lực hết sức để tìm kiếm sự may mắn cũng như cơ hội để đổi đời. Tuổi Thìn có thể nghỉ ngơi vào những năm sau nữa nhưng trong năm nay phải dốc hết sức để tìm kiếm sự thành công.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), làm ăn trúng mánh, lộc lá bủa vây, 3 con giáp cầu 1 được 10, phú quý theo chân, giàu có điên đảo

Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), làm ăn trúng mánh, lộc lá bủa vây, 3 con giáp cầu 1 được 10, phú quý theo chân, giàu có điên đảo

Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), 3 con giáp có cơ hội nhận lộc Thần Tài, cuộc sống lên hương, giàu có đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ