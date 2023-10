Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), làm ăn trúng mánh, lộc lá bủa vây, 3 con giáp cầu 1 được 10, phú quý theo chân, giàu có điên đảo

Tuổi Dậu

Con giáp Dậu là những người có tính tình nhã nhặn, trái tim nhân hậu, đối đãi tốt với mọi người. Họ cũng vô cùng quan tâm đến cha mẹ, vợ chồng và con cái và coi trọng gia đình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần, gặp nguy cũng hóa an. Cha mẹ có con tuổi Dậu sẽ được hưởng ké vận may của con. Vợ chồng của người tuổi Dậu cũng được hưởng chung sẻ vận may của bạn đời và có một gia đình sung túc, no ấm.