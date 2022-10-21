Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), làm ăn trúng mánh, lộc lá bủa vây, 3 con giáp cầu 1 được 10, phú quý theo chân, giàu có điên đảo

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần, gặp nguy cũng hóa an. Cha mẹ có con tuổi Dậu sẽ được hưởng ké vận may của con. Vợ chồng của người tuổi Dậu cũng được hưởng chung sẻ vận may của bạn đời và có một gia đình sung túc, no ấm.

Con giáp Dậu là những người có tính tình nhã nhặn, trái tim nhân hậu, đối đãi tốt với mọi người. Họ cũng vô cùng quan tâm đến cha mẹ, vợ chồng và con cái và coi trọng gia đình.

Con giáp Hợi sinh ra đã nhìn thấy sự nhàn nhã, được ông trời ưu ái, cơ hội không ngừng đến với người tuổi này. Họ dễ dàng kiếm tiền, dễ dàng thăng quan tiến chức cũng như có những mối quan hệ tốt.

Theo tử vi, tài lộc của người tuổi Dậu nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Dậu thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai. Và hãy chắc chắn rằng đó là người đáng tin cậy để mất cơ hội tốt đẹp.

Trời sinh những người tuổi Hợi thông minh, quyết đoán và luôn tự lập trong mọi chuyện. Người tuổi Hợi thường không thể hiện sự mạnh mẽ của mình cho đến khi gặp phải vấn đề cần giải quyết. Người tuổi Hợi dễ tạo cho người khác cảm giác không gần gũi, thoải mái, nhưng nếu có thể tiếp cận được, bạn sẽ cảm thấy đây là một người bạn rất tuyệt vời. Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10) tài vận của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Tuổi Hợi thường làm nhiều hơn nói, họ không thích hứa suông và luôn thể hiện mọi thứ bằng hành động thiết thực.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10) tài vận của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Hợi ngày này thăng hoa là do họ biết cách cư xử, khéo léo trong giao tiếp hằng ngày. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng là người thiện tâm, mọi may mắn và phước lành đều đến bên cuộc sống của họ. Sau thời gian này, tuổi Hợi nếu không thành đại gia thì cũng là người có chức có quyền, không những tận hưởng cuộc sống viên mãn mà tài vận cũng ngày càng dồi dào.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ giỏi kiếm tiền. Dù trong giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không khi nào thiếu thốn. Thời gian qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa tới. Đây là con giáp hay phải đối mặt với người gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo giữ quan hệ tốt đẹp.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10) được quý nhân giúp đỡi, người tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó, hãy kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này. Lúc này có quý nhân thần Tài sẽ phù trợ rất nhiều trong công việc làm ăn, cho nên con giáp sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài lộc đến ào ào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm