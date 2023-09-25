Tử vi ngày mai, thứ Ba (26/9/2023) của 12 con giáp: Dậu công việc không như ý, Tỵ vận khí khởi sắc, Hợi ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 17:33

Theo tử vi ngày 26/9, 3 tuổi dưới đây có vận trình nhiều biến chuyển nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay khá thích trải nghiệm vùng đất mới.

Công việc: Người tuổi Dậu không để công việc làm bạn mệt mỏi, luôn có hướng đi đúng đắn, phù hợp.

Tình cảm: Hôm nay, bạn có buổi hẹn hò bị huỷ vì lịch trình bận rộn.

Tài lộc: Tiền tiết kiệm phải rút để đầu tư công việc mới.

Sức khoẻ: Đi đường nên chú ý tín hiệu giao thông.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (26/9/2023) của 12 con giáp: Dậu công việc không như ý, Tỵ vận khí khởi sắc, Hợi ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Con giáp tuổi Tỵ có vận khí ngày một khởi sắc, không chỉ có thay đổi lớn trong cuộc sống mà còn gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Họ cũng có thể gây dựng cho mình một tài sản đáng kể. Từ đây, với những tin vui tới tấp, lợi nhuận, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ không ngừng tăng lên.

Ngày mới (26/9), dù là công việc hay gia đình, người tuổi Tỵ đều có vô vàn điều đáng điều để ăn mừng. Họ biết cách sử dụng của cải để sự nghiệp suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tăng lương dễ dàng và càng kiếm được nhiều tiền.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (26/9/2023) của 12 con giáp: Dậu công việc không như ý, Tỵ vận khí khởi sắc, Hợi ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/9/2023, tuổi Hợi làm tự do hay làm thêm sẽ có nhiều lộc. Con giáp này làm ăn chân chính nên được quý nhân độ, ăn nên làm ra. Người luôn giở thủ đoạn cuối cùng sẽ mất đi tất cả nên bản mệnh đừng lo lắng.

Vận tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi có lộc ăn uống, quà cáp, biếu tặng từ người khác đem đến. Buôn bán cũng đắt hàng không lo ế ẩm. Có điềm báo lộc tài cầm tay, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh và hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại về công việc.

Vận trình tình cảm may mắn. Con giáp này vô tư sống vui vẻ, không cần hơn thua với bất kỳ ai, bởi vượt qua chính mình mới là thử thách lớn nhất. Bình yên sẽ đến với gia đình nhỏ của mình, mọi tai họa trong hôm nay sẽ sớm qua đi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Tử vi ngày mai, thứ Ba (26/9/2023) của 12 con giáp: Dậu công việc không như ý, Tỵ vận khí khởi sắc, Hợi ăn nên làm ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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So với những con giáp còn lại, 3 con giáp sau sẽ được cát tinh soi chiếu nên đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi.

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