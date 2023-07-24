Tử vi ngày mai, thứ Ba (25/7/2023): Top 3 con giáp hóa giải khó khăn, tài lộc đến tay, giàu sang may mắn hơn người

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 25/7/2023 hôm nay, tuổi Dậu khẳng định được vị thế trong tập thể. Con giáp này không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vướng mắc.

Tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến luôn tin tưởng vào tương lai, dù đang đối diện với khó khăn.

Tuổi Dậu cũng hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc. Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho một cơ hội được cất nhắc.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thích tự do, không thích bị trói buộc, rất ghét bị người khác gò bó và kiểm soát. Vì vậy mà việc làm công ăn lương như một nhân viên văn phòng sáng 8 giờ vào làm chiều 5 giờ về quản thực là một “hình phạt” với họ.

Tâm hồn người tuổi Mão luôn bay bổng với ý tưởng nghỉ việc hiện tại để kinh doanh buôn bán thứ gì đó, vừa được tự do thoải mái thời gian lại vừa hứa hẹn thu nhập cao hơn hẳn làm công việc cố định.

Nếu từ bỏ việc làm công ăn lương hàng ngày để theo đuổi nghiệp kinh doanh, người tuổi Mão có thể tự mình đưa ra quyết định mọi thứ, tha hồ thể hiện năng lực, tầm nhìn và óc sáng tạo của bản thân.

Người tuổi Mão luôn tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Chỉ cần bản mệnh đã xác định được điều gì thì sẽ không tiếc công sức để đạt được nó. Dù gặp khó khăn, thách thức và thậm chí là rủi ro, người tuổi Mão cũng tìm mọi cách để vượt qua.

Bản mệnh là những người tài năng, có tham vọng, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình nên sẽ không khuất phục trước bất kỳ tình huống nào.

Khi có cơ hội thích hợp, người tuổi Mão sẽ dũng cảm từ bỏ công việc cố định, tìm lĩnh vực thực sự phù hợp với mình, tha hồ thể hiện bản thân, cuối cùng thành công vang dội.

Một trong những lợi thế giúp bản mệnh kinh doanh thu lợi chính là nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân. Người tuổi Mão ham kiếm tiền lại rất thông minh, phóng khoáng. Tiền bạc đối với bản mệnh không phải là tất cả, bản mệnh có thể vì bạn bè và các mối quan hệ mà vung tay. Vậy nên đi đâu người tuổi Mão cũng được yêu mến, kính trọng. Người này kinh doanh chắc chắn thành tài, thu về rất nhiều lợi lộc cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, con giáp này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!