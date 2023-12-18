Tử vi ngày mai, thứ Ba (19/12): Dần có số phát tài, Mão gặp may mắn về tiền bạc, Thìn hưởng tài lộc sum suê

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong đầu tuần này bị hung tinh chi phối nên sẽ khá đau đầu và hay gặp những rắc rối từ trên trời rơi xuống mà bản thân không kiểm soát được.

Con giáp tuổi Mão không phải là không có năng lực nhưng thời điểm vận khí sa sút như này, làm việc gì cũng gặp trở ngại, có những việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi thực hiện lại phát sinh vô số khúc mắc.

Người tuổi Mão có dấu hiệu bị lạc lối trong công việc, nguyên nhân chính cũng bởi những suy nghĩ quá ngây thơ và viển vông của bản thân mà ra. Bản mệnh những tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và chỉ cần hành động là có thể đạt được. Thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

Thời điểm này, người tuổi Mão càng bận và rối như tơ vò. Những người làm giấy tờ, sổ sách, kiểm kê phải cẩn thận kết sức kẻo bị kẻ xấu hãm hại. Việc quản lý tài chính nên phải rõ ràng thực tế kẻo rơi vào bẫy đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có cách tiếp xúc hạnh phúc với người yêu.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn tiếp xúc với nhiều người, làm việc năng nổ ai cũng quý mến.

Tình cảm: Tình cảm cả hai khác trước, bạn đang hạnh phúc bên cạnh người thương, cả hai luôn dành cho nhau những hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tài lộc: Tài chính vượt qua những giai đoạn khó khăn, đang đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ.

Sức khoẻ: Ăn uống đúng giờ, hạn chế các món khô, cứng không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.