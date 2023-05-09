Tử vi ngày mai 10/5/2023: Ngọ cẩn trọng vướng phải thị phi nơi công sở, Thân 'cầu được ước thấy', tài lộc thịnh vượng

Ngày 10/5/2023 sẽ như thế nào đối với 3 con giáp: Ngọ, Mùi, Thân? Con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn?
- Tử vi ngày 9/5/2023: Dậu khởi đầu chuyện tình cảm nở rộ, hạnh phúc kéo dài, Tuất uể oải, thiếu sự tập trung trong công việc
- Tử vi ngày 9/5/2023: Mùi gặp nhiều may mắn, tiền tài rủng rỉnh, Ngọ đau lòng chuyện tình duyên, khó vượt qua
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày 10/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vướng phải thị phi nơi công sở, cẩn trọng.
Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay cần tránh những nơi thị phi, hạn chế những tai tiếng không đáng có xảy ra.
Tình duyên: Hôm nay bạn thật may mắn khi tìm được người yêu hiểu bạn và yêu thương bạn.
Tài lộc: Tài lộc tiêu hao cho những việc không rõ mục đích.
Sức khỏe: Cẩn thận đi đứng những nơi đông người.
Tuổi Mùi
Công việc: Bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng tỏ ra quá tự tin vào mình mà đánh giá thấp đối thủ.
Tình duyên: Khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn nên tham khảo ý kiến của người ngoài để tìm cách hóa giải xung đột nhé.
Sức khỏe: Vấn đề sức khỏe của con giáp này tương đối ổn định thôi.
Tài chính: Vận trình tài lộc có điểm sáng trong ngày. Con giáp này rất giỏi trong việc kiếm tiền.
Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h
Tuổi Thân
Con đường quan lộ của tuổi Thân êm ả bình yên, là người ít tham vọng và mộng tưởng nên cũng không có nhiều kẻ tìm cách gây hấn với người tuổi này. Tài lộc thịnh vượng, bạn làm gì cũng tốt đẹp và mang lại nguồn lợi nhuận không ít thì nhiều nên chẳng có gì phải lo nghĩ đâu. Tuổi Thân dây dưa không dứt khoát với các mối quan hệ, điều này là nguyên nhân chính đẩy hạnh phúc gia đình rơi vào cảnh lục đục.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
* Bài viết mang tính chất tham khảo và nghiêm nghiệm!