Tử vi ngày 9/5/2023: Mùi gặp nhiều may mắn, tiền tài rủng rỉnh, Ngọ đau lòng chuyện tình duyên, khó vượt qua

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay công việc bấp bênh, bạn lo lắng rất nhiều cho vị trí công việc hiện tại.

Tài lộc: Tài lộc có dấu hiệu vượng sắc khó rõ ràng.

Sức khỏe: Bình ổn, không có bệnh lạ.

Người tuổi Ngọ đau lòng chuyện tình duyên, khó vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp Thái Tuế dự báo ngày 9/5/2023 sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin, cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai.

Cát khí trong hôm nay cũng cho thấy vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn.

Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững.

Ngày 9/5/2023 sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tiền tài danh lợi của tuổi Thân êm đẹp, bản mệnh gặp nhiều sự cố bất ngờ khi làm việc nhưng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này. Tài lộc tạm ổn, thời gian này sẽ không có gì quá nghiêm trọng xảy đến nên tiền của dù ít hay nhiều cũng không sao. Tuổi Thân không thể dứt khoát với người yêu cũ, hai người cứ chia tay rồi lại quay lại, thật khó để có thể hiểu được bạn và người ấy đang thực sự muốn điều gì ở nhau.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tiền tài danh lợi của tuổi Thân êm đẹp, bản mệnh gặp nhiều sự cố bất ngờ khi làm việc nhưng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!