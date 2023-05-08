Tử vi ngày mai 9/5/2023: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, thu hút tiền bạc vào túi

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 18:36

3 con giáp nào sẽ có sự nghiệp thăng tiến vào ngày mai 9/5/2023?

Tuổi Mão

Thiên Ấn nhập mệnh, tuổi Mão đạt được những bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp của mình. Ngày này bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng dễ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đừng bao giờ che giấu tài năng của mình khi đó là cách để bạn đạt được điều mình muốn. 

Dù đang có lợi thế hơn người, Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, thái độ khiêm tốn cũng giúp bạn tránh việc đụng độ kẻ xấu bụng ghen ăn tức ở. 

Trái với công việc, vận trình tình cảm của tuổi này có phần sa sút. Khi xảy ra tranh chấp, tuổi Mão nên kiệm lời nếu không có thể nói ra những lời không hay làm tổn thương nửa kia. Nếu cứ nóng giận rồi trút sự tức giận lên người ấy, thì mối quan hệ của bạn và đối phương sẽ dần trở nên xa cách.

Tử vi ngày mai 9/5/2023: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, thu hút tiền bạc vào túi - Ảnh 1
Tuổi Mão đạt được những bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 9/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn công việc triển vọng, phát triển với nhiều cơ hội mới.  

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn đạt được triển vọng cao, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Tình duyên: Người tuổi Thìn thường xuyên dành thời gian riêng biệt cho người bạn yêu.   

Tài lộc: Tài lộc đang ở mức báo động, bạn mua sắm quá nhiều, vượt ngưỡng chi tiêu đề ra.  

Sức khỏe: Đến nơi đông người nên dùng khẩu trang, bảo vệ sức khỏe.

Tử vi ngày mai 9/5/2023: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, thu hút tiền bạc vào túi - Ảnh 2
Người tuổi Thìn công việc triển vọng, phát triển với nhiều cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ có những thay đổi mới, con giáp này dễ dàng chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, không gì có thể cản bước con đường tiến thân của bản mệnh. Tình hình tài lộc tươi sáng, cuối cùng thì mệnh chủ cũng biết nắm bắt cơ hội kinh doanh ngon ăn, đôi khi bạn cần phải thoát khỏi vùng an toàn để tìm kiếm sự thử thách cho chính mình. Lứa đôi cãi vã, tình cảm đôi bên đứng trước bờ vực tan vỡ chia ly.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Tử vi ngày mai 9/5/2023: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, thu hút tiền bạc vào túi - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ dễ dàng chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, không gì có thể cản bước con đường tiến thân của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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