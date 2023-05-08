Trời xanh an bài: 2 con giáp vừa 'Tam Tai' vừa Thái Tuế dễ trắng tay năm 2023, 1 con giáp ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 16:16

Trong năm 2023 có những con giáp này xui xẻo đủ đường nên thận trọng làm ăn buôn bán. Tuy nhiên có 1 con giáp lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Tử vi trong năm Quý Mão 2023 những người tuổi Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thân dễ mất tiền, thất thu.

Chính vì vận xui chưa hết nên những người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt, công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Những người tuổi Thân nên đề phòng kẻo họa thị phi đeo bám.

Trời xanh an bài: 2 con giáp vừa 'Tam Tai' vừa Thái Tuế dễ trắng tay năm 2023, 1 con giáp ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Người tuổi Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý bước vào năm thứ 2 của hạn Tam Tai, con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe.

Về công việc, do có sự ngăn trở nên mọi sự không thể tiến triển thêm. Họa tiểu nhân khiến người tuổi Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi.

Tài vận tuổi Tý trong năm 2023 chưa thật sự ổn định, lại có nhiều hung tinh chủ về hao tài xung chiếu, đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh cần thận trọng kẻo “tiền mất tật mang”. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, bạn có thể phải bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại.

Về sức khỏe, con giáp này cần cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa trong năm 2023. Tuổi Tý cần cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà. Đặc biệt, cảnh báo kỵ sông, kỵ nước, hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

Trời xanh an bài: 2 con giáp vừa 'Tam Tai' vừa Thái Tuế dễ trắng tay năm 2023, 1 con giáp ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Tuổi Tý bước vào năm thứ 2 của hạn Tam Tai, con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe. - Ảnh minh họa: Internet

1 con giáp như hổ mọc thêm cánh giàu có

Tuổi Tỵ

Trong năm Quý Mão 2023, sự nghiệp người tuổi Tỵ dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm “dễ thở” sau khi phải chịu nhiều biến động từ 2022.

Công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động.

Trong năm 2023, tài lộc người tuổi Tỵ nhìn chung được cải thiện hơn. Không chỉ lương thưởng được cải thiện mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên đáng kể.

Bản mệnh càng xông xáo, chủ động trong công việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của bản thân càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận sẽ chẳng có sự đột phá nào, thậm chí mọi cơ hội thăng tiến cũng tan biến.

Trời xanh an bài: 2 con giáp vừa 'Tam Tai' vừa Thái Tuế dễ trắng tay năm 2023, 1 con giáp ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Sự nghiệp người tuổi Tỵ dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm “dễ thở” sau khi phải chịu nhiều biến động từ 2022 - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

 

 

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