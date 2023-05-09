Tử vi ngày 9/5/2023: Dậu khởi đầu chuyện tình cảm nở rộ, hạnh phúc kéo dài, Tuất uể oải, thiếu sự tập trung trong công việc

Tình duyên: Tình duyên của bạn nở rộ, cả hai luôn trân trọng thời gian ngắn ngủi bên nhau, luôn dành sự tôn trọng cho nhau.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu luôn nhận được năng lượng tích cực, thường xuyên cải tiến các hạng mục công việc.

Tài lộc: Khối tài sản của bạn cần được quản lí chi tiết.

Sức khỏe: Quan tâm sức khỏe bản thân, thường bị sốt do thay đổi thời tiết.

Người tuổi Dậu khởi đầu chuyện tình cảm nở rộ, hạnh phúc kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của Thương Quan nên tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung. Nếu không sớm chấn chỉnh, bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể.

Cũng trong hôm nay, bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường.

Vận tình duyên đi xuống vì ngũ hành tương xung, người độc thân vẫn còn nhiều trắc trở trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của Thương Quan nên tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay nói rằng, con đường danh vọng của con giáp tuổi Hợi như mong đợi, dù rơi vào hoàn cảnh nào hay bị đặt vào tình thế ngặt nghèo đến đâu thì con giáp này vẫn vượt qua được. Tài vận vượng tiến, tiền cứ ùn ùn kéo về, không phải lo nghĩ suy tư điều gì. Yêu thương nhạt nhẽo vì hiểu lầm không đáng, một người lười giải thích về những chuyện xảy ra còn một người thì lại quá đa nghi.

Giờ tốt trong ngày: 22h - 24h

Con đường danh vọng của con giáp tuổi Hợi như mong đợi, dù rơi vào hoàn cảnh nào hay bị đặt vào tình thế ngặt nghèo đến đâu thì con giáp này vẫn vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!