Tử vi ngày giữa tuần (13-17/6) dự báo: 3 con giáp có phúc phần, hưởng trọn phúc lộc, tài vận lên hương, vàng bạc chất đống, công thành danh toại, đào hoa cực vượng

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào giữa tuần nhé!

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Tuổi Tỵ

Bản mệnh khẳng định được vị thế trong mắt lãnh đạo nhờ thái độ quyết tâm không lùi bước trước khó khăn. Con giáp này thậm chí dám nhận cả công việc mà người khác muốn trốn tránh.

Trong làm ăn, Tỵ có bước đột phá và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Con giáp này buôn bán trung thực, được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại mua nhiều lần.

Tỵ có sao Thái Dương chiếu mệnh nên nhân duyên khác giới khá tốt. Người còn độc thân có thể gặp được người ưng ý không cần qua giới thiệu. Mối quan hệ của người đã có đôi cũng tốt đẹp hơn khi cả hai dành nhiều thời gian cho nhau.

Tuổi Ngọ

Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình bởi cấp trên phân công cho bản mệnh những công việc quan trọng tức là bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng. Điều mà Ngọ cần làm lúc này là cống hiến hết mình và gặt hái thành công.

Người làm đầu tư, kinh doanh vào cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định kí kết hợp đồng. Thông qua quá trình trao đổi, tìm hiểu, Ngọ có thể hợp tác với những đối tác tin cậy, đem về những nguồn tiền đầy khả quan.

Về mặt tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp này nhận ra có người luôn thầm lặng dành tình cảm cho mình. Hãy sẵn sàng dành cho đối phương cũng như cho chính mình cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Biết đâu hai người sinh ra là để dành cho nhau.

Tuổi Sửu

Nhờ Chính Quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Ngày mới mang lại trái tim hòa ái, mở rộng cho con giáp này. Tính cách thân thiện cởi mở của giúp con giáp này mở ra cơ hội để kết nối, xây dựng các mối quan hệ. Vậy thì đây là ngày tuyệt vời để bản mệnh giao lưu, tương tác, đừng bỏ lỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-giua-tuan-13-17-6-du-bao-3-con-giap-co-phuc-phan-huong-tron-phuc-loc-tai-van-len-huong-vang-bac-chat-dong-cong-thanh-danh-toai-dao-hoa-cuc-vuong-475918.html