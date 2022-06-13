Tử vi thứ hai ngày 13/6/2022 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu chinh phục được trái tim người thương, Sư Tử nhờ tiệc tùng nên mở rộng được quan hệ xã hội, Ma Kết được quý nhân hết lòng giúp đỡ công việc

Tình cảm: Chuyện tình cảm còn nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Bạch Dương độc thân có một ngày mâu thuẫn nội tâm mãnh liệt. Sự e dè và ngần ngại ở chòm sao này vô tình trở thành rào cản cho những người đang có ý định tiếp cận bạn.

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra không được như mong đợi. Bạn bắt đầu ngày mới với tâm trạng uể oải và không thể theo kịp nhịp độ của công việc. Nếu cứ tiếp tục tự tạo áp lực cho mình thì chòm sao này sẽ mãi mãi không cải thiện được tiến độ công việc.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khoẻ có vấn đề cần quan tâm do thói quen thức khuya, bỏ bữa kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan chức năng.

Kim Ngưu

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp nhìn chung tiến triển thuận lợi. Chòm sao này đang rất tự tin vào năng lực cũng như những mục tiêu đã đặt ra. Nhưng việc chỉ chăm chăm làm theo ý mình mà không để tâm tới ý kiến của những người xung quanh khiến Kim Ngưu khó lòng hoàn thiện được bản thân mình.

Tình cảm: Chuyện tình yêu lứa đôi ngập tràn sắc màu. Sức hút của những người độc thân trở nên mãnh liệt hơn. Chòm sao này dễ dàng chinh phục được trái tim của người mình thương mến nhờ sự tinh tế và lời nói hút hồn của mình.

Sức khoẻ: Tinh thần phức tạp ít nhiều ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ của chòm sao này, bạn nên dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Song Tử

Sự nghiệp: Công việc tiến triển khó khăn vì những rắc rối liên tiếp xảy ra. Song Tử tự tin quá mức thành ra kiêu ngạo, bạn không muốn nghe bất cứ lời khuyên hay lời góp ý của ai. Hiệu suất công việc cứ thế bị giảm đi đáng kể, chòm sao này cần mau chóng chấn chỉnh lại thái độ của mình để hạn chế những rắc rối không đáng có.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa vượng mang tới cho người độc thân những mối nhân duyên tốt đẹp. Tuy nhiên, người đã lập gia đình cần phải giữ khoảng cách an toàn với các mối quan hệ với người khác giới nếu không muốn xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn.

Sức khoẻ: Sức khoẻ được duy trì ở mức tốt nhờ vào lối sống khoa học, lành mạnh và chăm tập thể thao.

Cự Giải

Sự nghiệp: Tiến độ công việc có dấu hiệu bị chậm nhịp. Cảm xúc mãnh liệt, hành động có phần nóng vội của bạn khó lòng có thể hoà hợp tốt trong môi trường làm việc tập thể. Thêm vào đó, Cự Giải đang bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng góp phần vào sự thành công.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. May mắn nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối mà chòm sao này mau chóng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Mối quan hệ có khả năng tiến triển xa hay không còn phụ thuộc vào cách biểu hiện tình cảm của hai người.

Sức khoẻ: Sức khoẻ có chút vấn đề cần lo nghĩ, chòm sao này cần quan tâm tới hệ tiêu hoá và đường ruột của mình trong hôm nay.

Sư Tử

Sự nghiệp: Công việc diễn ra tương đối dễ dàng. Bạn dành thời gian này để mở rộng quan hệ xã hội thông qua những món quà hay những buổi tiệc nhỏ. Hơn nữa, chòm sao này cũng đã hạn chế được phần nào tính ‘nói nhiều làm ít’ nên nâng cao đáng kể hiệu quả trong công việc.

Tình cảm: Chuyện tình cảm đang có dấu hiệu kém ‘nhiệt’. Tính cách độc lập và có phần cao ngạo, lạnh lùng của chòm sao này dễ tạo cho nửa kia cảm giác hụt hẫng, thiếu quan tâm. Nếu tiếp tục giữ thái độ và cách hành xử này, Sư Tử sớm muộn cũng phải đối diện với sự đổ vỡ trong chính mối quan hệ tình cảm này.

Sức khoẻ: Làm việc cật lực đến nỗi thời gian nghỉ ngơi và thư giãn cũng không có là nguyên nhân dẫn tới nhiều biểu hiện bệnh nghiêm trọng ở chòm sao này.

Xử Nữ

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp diễn ra hung cát đan xen. Chòm sao này dồn hết tâm huyết và thời gian cho công việc nhưng kết quả mang lại vẫn không có nhiều thay đổi khả quan. Bởi vì cảm xúc phức tạp đã chi phối tới tâm tình cũng như mức độ tập trung cho công việc của bạn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm hài hoà. Không kể là người độc thân hay đã lập gia đình cũng có khoảng thời gian hạnh phúc, thoải mái. Những hiểu lầm và mâu thuẫn nhỏ là điều khó tránh khỏi, hãy xem đó như là thứ gia vị góp phần làm cho tình yêu thêm nhiều sắc màu.

Sức khoẻ: Xử Nữ được khuyên không nên cứ nhốt mình trong nhà mãi mà hãy đi ra ngoài nhiều hơn để khôi phục lại tinh thần đang có chiều hướng xuống dốc.

Thiên Bình

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp diễn ra ổn định. Thiên Bình sớm hoàn thành các nhiệm vụ còn đang dang dở và dành thời gian còn lại để đọc sách, đi đây đi đó. Hôm nay là một ngày hài hoà, mọi thứ không có nhiều vấn đề cần lo lắng như khoảng thời gian trước.

Tình cảm: Chuyện tình yêu lứa đôi đi vào quãng lặng bất ngờ. Chẳng ai nghĩ mới hôm trước còn cười nói vui vẻ với nhau thì hôm sau cả hai đã chọn cách im lặng. Nếu không có ai chủ động mở lời trước thì e rằng rất khó để cứu vãn mối quan hệ này.

Sức khoẻ: Tình hình sức khoẻ có điềm báo bất ổn. Thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về da ở chòm sao này.

Bọ Cạp

Sự nghiệp: Công việc diễn ra tương đối vất vả, về cả tính chất lẫn số lượng. Chòm sao này có xu hướng sẽ hành xử vô lý và không có thiện ý lắng nghe lời nhận xét từ người khác. Điều này vô hình trung sẽ gây cản trở tới khả năng tiếp nhận thông tin và khắc phục những thiếu sót của bản thân để tiến bộ hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ. Người độc thân bất ngờ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi sẽ có buổi đầu hẹn hò ở nơi vô cùng lãng mạn, dù trái tim sắt đá thế nào cũng không thoát khỏi sự rung động.

Sức khoẻ: Tình hình sức khoẻ luôn được duy trì ở mức tốt, nhưng bạn vẫn còn khá ‘lười’ trong việc tập luyện thể dục thể thao.

Nhân Mã

Sự nghiệp: Công việc tiến triển chậm so với các mục tiêu đã đặt ra. Được biết chòm sao này đang gặp khó khăn trong quá trình kết nối với đối tác, tập thể. Bạn cũng không thể trình bày hết được ý tưởng, mong muốn của mình nên chỉ càng thêm bực dọc, khó chịu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể. Tử vi dự đoán có những tín hiệu đáng mừng đối với chuyện tình yêu ở chòm sao này. Nhân Mã không đặt nặng áp lực yêu là phải kết hôn mà cứ thoải mái tận hưởng những phút giây hạnh phúc hiện tại.

Sức khoẻ: Cơ thể thiếu nước ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần và khả năng sáng tạo, mức độ tập trung trong công việc ở chòm sao này.

Ma Kết

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi và như ý. Quý nhân giúp đỡ hết lòng giúp chòm sao này mau chóng hoàn thành các công việc còn dang dở. Lại thêm sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình nên dù gặp khó khăn nào cũng dễ dàng vượt qua.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang từng bước đi xuống. Tình cảm của Ma Kết với nửa kia chẳng may lại không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Dù tình yêu mà hai bạn dành cho nhau lớn ra sao thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các tác nhân ngoại cảnh.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khoẻ không có vấn đề phức tạp, tuy nhiên bạn cũng không nên ăn mặc phong phanh trong ngày trời trở lạnh đột ngột.

Bảo Bình

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp tiến triển khá suôn sẻ. Bảo Bình vô cùng tỉnh táo trước các quyết định quan trọng nên mang về những cơ hội hợp tác giá trị. Tuy nhiên, cách chi tiêu tuỳ hứng vô tình đặt chòm sao này đứng trước tình trạng khủng hoảng tài chính không mong muốn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm còn tồn tại nhiều vướng mắc khó có thể tháo gỡ. Tử vi cho biết chòm sao này đang đứng giữa các mối quan hệ vô cùng phức tạp. Một nửa muốn thoát khỏi đó, một nửa lại không nên thành ra không được thoải mái.

Sức khoẻ: Ăn uống không điều độ, sử dụng nhiều dầu mỡ hay đường trong một bữa ăn đều là những thói quen gây hại cho cơ thể.

Song Ngư

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra kém thuận lợi. Chòm sao này cứ vin vào những tín ngưỡng mù quáng mà không có sự thực tế nào trong từng suy nghĩ, hành động của mình. Nếu không sớm đặt ra mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết thì e rằng chỉ phí hoài công sức.

Tình cảm: Chuyện tình cảm có chút rắc rối xảy ra. Song Ngư độc thân đang chịu sự tấn công dồn dập từ một người mà mình không có cảm tình. Đó là bởi vì bạn chưa có sự rõ ràng và dứt khoát nên còn khiến đối phương ngộ nhận mà thôi.

Sức khoẻ: Sức khoẻ được cải thiện từng bước, nhưng cơ thể vẫn cần được bổ sung thêm nước và trái cây, hoa quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!