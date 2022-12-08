Tử vi ngày 9/12: Lục hợp tương trợ, 3 con bùng nôt vận may, tài lộc đỏ rực, tiền vàng ầm ầm chảy vào túi

3 con giáp này được dự báo sẽ có quý nhân trợ mệnh rất nhiều trên con đường sự nghiệp trong ngày Lục Hợp tương trợ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là một trong những con giáp đạt nhiều thành tựu ngày 9/12/2022 này. Được cục diện Tam Hội che chở, bạn vẫn đang cho thấy bạn là người nói được làm được. Những lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bạn có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.

Ngày này, những người làm công việc cố định sẽ rất dễ có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lại vừa cho thấy khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải kiềm chế bản thân hay e dè về điều gì nữa, thời của bạn đã đến. Mọi việc tiến triển tốt tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Tý



Ngày 9/12/2022 này, Tỷ Kiên xuất hiện giúp người tuổi Tý thêm phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra các lựa chọn trong ngày hôm nay. Bạn đưa ra quyết định khá nhanh, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực tế con giáp này đã có sự chuẩn bị nên khi sự việc xảy ra, bạn không cần mất thêm thời gian để do dự.

Ngày này nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, bản mệnh cũng dễ dàng giành được ưu thế. Ở bạn có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thân được dự báo sẽ có quý nhân trợ mệnh rất nhiều trên con đường sự nghiệp trong ngày Lục Hợp tương trợ.



Bạn có nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, luôn hăng hái tiến về phía trước nên quý nhân cũng căn cứ vào đó để dìu dắt bạn. Con giáp này cho thấy sự nghiêm túc và hăng say với những gì đang theo đuổi.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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