3 tuyệt chiêu giúp chồng đánh thức "ham muốn" khi yêu, chiêu thứ 2 đơn giản nhưng khiến chàng đứng ngồi không yên

Yêu - Hôn nhân 08/12/2022 17:19

Mặc bộ đồ ngủ sexy, hình ảnh đó sẽ khiến thần kinh chàng tiết ra nhiều testosterone ham muốn. Ngoài ra, những cái chạm nhẹ từ phía bạn tình cũng đủ khiến chàng đứng ngồi không yên.

Chọn bộ đồ ngủ sexy

Người ta thường nói “con trai yêu bằng mắt”, vậy nên phái mạnh dễ bị đánh thức bởi thị giác. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy, hình ảnh đó sẽ khiến thần kinh chàng tiết ra nhiều testosterone ham muốn. Ngoài ra, những cái chạm nhẹ từ phía bạn tình cũng đủ khiến chàng đứng ngồi không yên. Vậy nên thời gian đụng chạm ngoài da cho đến lúc “lên giường” xảy ra rất nhanh. Nếu muốn chàng chủ động trong chuyện yêu, chị em hãy thử kích thích anh ấy theo cách này nhé.

Trái lại, thường phức tạp hơn khi khơi dậy ham muốn từ phụ nữ. Và các nàng thường bị hấp dẫn bởi mùi hương hơn là hình thể.

3 tuyệt chiêu giúp chồng đánh thức 'ham muốn' khi yêu, chiêu thứ 2 đơn giản nhưng khiến chàng đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rủ chàng cùng xem bộ phim "ướt át"

Thông thường tất cả mọi cặp vợ chồng đều có 1 vài tư thế yêu giống nhau. Và được lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Điều này có thể làm chồng bạn cảm thấy chán và tẻ nhạt khi không có gì thay đổi trong chuyện giường chiếu.

Hãy nghĩ và sáng tạo ra 1 tư thế nào đó khác để gây ấn tượng cho chồng bạn. Cách tốt nhất để phát hiện 1 vài tư thế mới là cùng nhau xem 1 vài bộ phim người lớn để kích thích sinh lực. Đôi khi sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng sẽ có lúc vợ chồng bạn thích thú những điều mới mẻ.

3 tuyệt chiêu giúp chồng đánh thức 'ham muốn' khi yêu, chiêu thứ 2 đơn giản nhưng khiến chàng đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yêu ở những địa điểm mới

Việc yêu trên giường là những điều bình thường mà ai cũng làm. Khoa học đã chứng minh rằng việc yêu ở những địa điểm khác sẽ mang lại cảm xúc cao hơn cho cả 2. Bạn có thể đổi địa điểm yêu xung quanh căn nhà của mình như sofa, bếp, nhà tắm, cầu thang,… Để hâm nóng tình cảm vợ chồng, bạn có thể đi du lịch 1 năm 2 – 3 lần để mang lại sự tươi mới trong chuyện ấy.

4 dấu hiệu tố cáo chàng đang "thèm" chuyện ấy: Thường xuyên liếm môi, hơi thở dồn dập... đủ cả

4 dấu hiệu tố cáo chàng đang "thèm" chuyện ấy: Thường xuyên liếm môi, hơi thở dồn dập... đủ cả

Khác với nữ giới, khi nhu cầu sinh lý gia tăng, phái mạnh thường có những biểu hiện rõ rệt. Bởi họ có bản năng chinh phục, làm chủ và dễ bị kích thích hơn.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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