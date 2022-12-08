Đúng 0h đêm nay 9/12, thần Tài báo mộng 3 tuổi này sắp đón tin vui, có LỘC ăn TẾT cực to

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 17:29

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, dù làm công chức hay làm công việc tự do vẫn được thần Tài sát cánh phù trợ.

Tuổi Mão

Gặp Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, tháng mới báo hiệu Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui.

Trong nửa đầu tháng 12, vận may của người tuổi Mão sẽ tăng cao, may mắn đến một cách bất ngờ. Bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua và sắp tới bạn sẽ nhận được thành quả, sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến vượt bậc, đi làm không gặp khó khăn gì.

Mão có quý nhân giúp đỡ, đó là một người lớn tuổi, họ sẽ mang đến chỗ dựa vững chắc hơn cho bản mệnh, khó khăn trong sự nghiệp sẽ được tháo gỡ, vận may kiếm tiền sẽ đến. 

Bạn cần bắt cơ hội để tận dụng động lực và đón đầu một hướng đi mới trong cuộc sống và đổi đời để ăn Tết ngon lành. Người nào biết tận dụng tháng cuối năm để làm ăn thì sẽ trả được nợ, có tiền dư để sắm Tết 2023.

Đúng 0h đêm nay 9/12, thần Tài báo mộng 3 tuổi này sắp đón tin vui, có LỘC ăn TẾT cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

 

Tử vi tháng 12/2022 tuổi Tị âm lịch thấy bản mệnh được Tam Hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Tị trong tháng Chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Vào cuối năm 2023, vận may của những người tuổi Tị sẽ không còn ì ạch nữa, bạn đang tràn đầy khí thế, điềm lành tới nhà, sự nghiệp đang phát triển băng băng, hãy thể hiện những mặt tốt của bản thân để phát đạt, giàu có nhé.

Người làm công ăn lương có hy vọng dịch chuyển tình hình tiền bạc, một số người có thành tích cao sẽ nhận được thưởng nóng hoặc tiền thưởng Tết cực cao.

Những bạn đang muốn làm thêm nghề tay trái kiếm tiền tiêu Tết thì nên rủ thêm người hợp tuổi hùn vốn làm ăn chung, tốt nhất là người quen trong họ, khả năng cao các bạn sẽ thu được món tiền lời lớn.

Đồng thời, Tị cũng rất giỏi giao tiếp xã hội, đầu óc nhạy bén, ăn nói dí dỏm, biết đối nhân xử thế, đi đến đâu cũng được nhiều người săn đón.

Đúng 0h đêm nay 9/12, thần Tài báo mộng 3 tuổi này sắp đón tin vui, có LỘC ăn TẾT cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thật may mắn, người tuổi Hợi là con giáp may mắn cuối năm 2022, các bạn đón nhiều hỷ sự trong tháng mới nhờ có cả Tam Hội và Đế Vượng che chở.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, dù làm công chức hay làm công việc tự do vẫn được thần Tài sát cánh phù trợ.

Tuổi này vốn tính hiền lành, lương thiện, bộp chộp nên có lộc làm ăn, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cứ vô tư vô lo mà lại được lộc ăn Tết.

Mặc dù sẽ có rất nhiều gập ghềnh, nhưng bạn luôn nhận được sự hỗ trợ, hóa xui thành may và tiếp tục leo lên trên suốt chặng đường phía trước.

Cuối năm 2023 tài lộc tốt, mọi mặt đều có cải thiện rõ rệt. Dù kinh doanh lĩnh vực gì, bạn cũng đều có tiền lời, dễ dàng đạt được ước nguyện, lên ngôi giàu sang, sống vô ưu vô lo, hạnh phúc viên mãn. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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