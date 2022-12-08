THẦN TÀI ban cho quả đậm: Đúng RẰM tháng 11 âm, top tuổi sau vượng vận bất ngờ, tạm biệt chuỗi ngày khổ vì tiền!

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 02:24

Sau Rằm tháng 11, tài lộc khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ, con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu, dũng cảm tiến lên, gặp nhiều may mắn, kiếm bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tháng 11/2022 của 12 con giáp âm lịch, Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt cung cấp cho bạn nguồn năng lượng cần thiết để vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng, đồng thời khám phá ra sức mạnh của bản thân, điều bạn đã cần từ lâu.

Ngọ là con giáp may mắn Rằm tháng 11 âm lịch bởi mặt tài lộc khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhìn thấy hy vọng, tích cực phấn đấu về phía trước, không ngừng làm tốt việc của mình, tiền bạc rủng rỉnh, kiếm được bộn tiền cũng là chuyện thường tình.

Một phần cũng là do bản mệnh có tính cách táo bạo, dám làm dám chịu nên được trời thương. Mặc dù gặp phải nhiều thách thức và thất bại trong cuộc sống nhưng không nản lòng, bạn rất dũng cảm, rất kiên cường tồn tại trước gian nan.

THẦN TÀI ban cho quả đậm: Đúng RẰM tháng 11 âm, top tuổi sau vượng vận bất ngờ, tạm biệt chuỗi ngày khổ vì tiền! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Thiên tài giúp con giáp tuổi Mùi biết mình để tiền vào đâu để sinh lợi nhiều nhất có thể. Kế hoạch tiết kiệm trước đây đã hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong thời gian này.

Mùi thông minh, không hấp tấp, không ham đánh nhanh thắng nhanh nên dịp Rằm này nhờ làm ăn chân chính nên có lộc, cứ bình tĩnh rồi sẽ có phần.

Tuổi này đa phần đều là những con người rất hay đùa, tốt bụng, không giỏi quản lý cảm xúc, có trái tim vô cùng dịu dàng nên làm ăn cũng lương thiện, hay thương người, mà sống lương thiện thì hợp vía thần Tài, kiểu gì cũng có lộc gõ cửa.

Sau Rằm tháng 11, tài lộc khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ, con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu, dũng cảm tiến lên, gặp nhiều may mắn, kiếm bộn tiền.

THẦN TÀI ban cho quả đậm: Đúng RẰM tháng 11 âm, top tuổi sau vượng vận bất ngờ, tạm biệt chuỗi ngày khổ vì tiền! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem ngày tốt xấu theo lịch thì thấy hôm nay là ngày đẹp có Chính Tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi Tuất đang cần. Những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé. 

Tuất đang đắn đo về chuyện làm ăn có đúng không? Đừng quá lo lắng vì sắp tới đây sẽ có người lớn tuổi đến chỉ đường cho bạn, chỉ là bạn có nhận ra họ hay không mà thôi.

Nằm top con giáp may mắn Rằm tháng 11 âm lịch vì Tuất làm ăn không chịu thua kém ai, âm thầm cố gắng, không ra vẻ cũng không trịch thượng, muốn giữ mình trong sự khiêm tốn nên được thần Tài phù hộ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

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