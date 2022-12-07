Tử vi Quý Mão 2023: 2 con giáp 'biến hung thành cát', hưởng trọn phúc khí, được quý nhân phò trợ, giàu ú ụ tới tận cuối năm

Cũng là con giáp gặp dữ hóa lành năm 2023, tuổi Hợi gặp may mắn nhờ chính tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác của mình.

Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Hợi luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, con giáp này có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Trong năm 2023 tới, những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Rũ bỏ những xui xẻo trong quá khứ lại sau lưng, vận khí của tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi mang tính cách lạc quan, vui vẻ và năng động. Trong cuộc sống, người này tay hay làm, chân hay đi, không chịu ngồi yên một chỗ.

Người tuổi Hợi không thích sống nhàn rỗi, lúc nhỏ siêng năng học tập, giúp đỡ cha mẹ; khi trưởng thành lại làm việc chăm chỉ, có ý chí phấn đấu vươn lên.

Cũng từng phải trải qua không ít sóng gió, tuổi Hợi tự tích lũy kinh nghiệm cho mình, biết cách nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để đổi đời. Bản mệnh không ngần ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, thậm chí bạn còn chấp nhận đánh đổi và hy sinh để tìm được cuộc sống viên mãn cho bản thân mình.

Chính vì thế khi bước sang năm Quý Mão, bạn là một trong những con giáp gặp dữ hóa lành năm 2023, con đường vận trình có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Cũng trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, nên vận may của tuổi Hợi sẽ bừng sáng, hóa giải những điều chẳng lành.

Nếu biết tận dụng cơ hội, bạn có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời, một bước lên tiên, tiền tài hay tình cảm đều không phải suy nghĩ.

Người tuổi Tý

Đối với tuổi Tý, bạn nổi tiếng là người nhiệt tình, hăng hái vươn lên trong cuộc sống. Đây là con giáp không ngại cạnh tranh, dám đương đầu thách thức để được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

Theo tử vi tuổi Tý năm 2023, do gặp hạn năm giữa Tam Tai, được xem là năm hạn Tam Tai nặng nhất của người tuổi Tý trong ba năm. Đối với các ngành của đời sống từ việc làm, tài vận đến tình cảm, sức khỏe thể chất đều gặp không ít khó khăn vất vả và trắc trở.

Hung vận quá lớn có thể kéo theo rất nhiều vấn đề trục trặc, họa thị phi dính thân, không xử lý khéo còn dễ mất tiền oan. Vậy nhưng bức tranh toàn cảnh của Tý trong năm 2023 không phải chỉ mang một màu ảm đạm.

Thực tế, cuộc sống cứ đặt ra những thử thách liên tiếp, và Tý cũng chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Thậm chí, những khó khăn đó còn là cơ hội để Tý rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm, có trải qua va vấp mới ngày càng mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Trước những sóng gió của cuộc đời trong năm hạn, Tý học được cách càng phải bình tĩnh và quan sát, lắng nghe nhiều hơn, bớt đi nhiều phần hấp tấp so với trước đó. Chính điều đó đã giúp bạn xua tan hung khí, tự tích lũy phúc khí để chuyển nguy thành an.

Có thể Tý không quá tài năng nhưng lại rất cầu tiến và ham học hỏi. Cũng vì ý chí không ngừng vươn lên nên con giáp này ngày càng thành đạt trong công việc.

Chỉ cần Tý làm việc gì cũng không được sợ hãi, vững tâm bắt tay vào làm ắt làm ăn phát đạt, hanh thông. Dù không đến mức đột phá rực rỡ thì vẫn có thể tự hào về những gì mình đã dám làm, dám trải nghiệm và dám trả giá.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo