“Đức năng thắng số”, 3 con giáp được Thần Phật che chở có gia tài kếch sù năm 2023

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 04:00

Xin chúc mừng Dậu khi bạn cũng là một trong những con giáp được Thần Phật che chở năm 2023 này.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

 

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

 

Quý nhân vận của bạn trong năm 2023 khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

 

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

 

“Đức năng thắng số”, 3 con giáp được Thần Phật che chở có gia tài kếch sù năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

 

Xin chúc mừng Dậu khi bạn cũng là một trong những con giáp được Thần Phật che chở năm 2023 này.

 

Chẳng cần phải nói quá nhiều, Dậu vốn luôn gây được thiện cảm với mọi người bởi cách cư xử hào hiệp của mình. Bạn sống biết trước biết sau, luôn tôn trọng người khác vì biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có người tài giỏi hơn mình.

 

Con giáp này cũng rất giàu tham vọng, không thích an phận thủ thường. Có lẽ vì thế mà đa phần người sinh vào năm Dậu đều có một mục tiêu chung là phấn đấu để cuộc đời không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại.

 

“Đức năng thắng số”, 3 con giáp được Thần Phật che chở có gia tài kếch sù năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

 

Đối với tuổi Hợi, bản mệnh vốn là con giáp được trời ban nhiều phước lành ngay từ khi sinh ra. Con giáp này thường được mệnh danh là người mang số mệnh phú quý, cả đời không cần phải quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ và hạnh phúc.

 

Chính nhờ tấm lòng bao dung, lương thiện đó, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Người như vậy đương nhiên sẽ luôn được yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, tích đức tích phúc sâu dày.

 

Cũng chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, ngay trong năm 2023 này, Hợi đã có thể cảm nhận được vận may của bản thân tăng lên khá rõ. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Hợi ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

 

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Hợi nên nắm chắc cơ hội.

  

Người làm kinh doanh buôn bán có cơ hội đầu tư tốt giúp bản mệnh gặt hái thành tựu lớn. Hợi ngày càng củng cố được uy tín của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng vọt.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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