Tử vi ngày 8/12/22, Phật Bà tỏa hào quang trên đầu, 3 con giáp may mắn như Thần Tài, Quý Nhân phù trợ, vàng bạc không ngừng đổ về, trúng số triền miên, thăng hoa đầy hi vọng

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 07:33

Tử vi ngày 8/12/22, 3 con giáp có thần phật kề bên, cuộc sống suôn sẻ, phước mệnh đầy tỏa sáng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tài năng, thông minh, lại giỏi giao tiếp nên có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi. Họ có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

Tử vi ngày 8/12/22, Thần Phật trên cao soi chiếu, con giáp tuổi Tuất nhân được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh.

Con giáp này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót. Ngoài ra, con giáp này cần chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ với cấp trên cũng như khách hàng.

Tử vi ngày 8/12/22, Phật Bà tỏa hào quang trên đầu, 3 con giáp may mắn như Thần Tài, Quý Nhân phù trợ, vàng bạc không ngừng đổ về, trúng số triền miên, thăng hoa đầy hi vọng - Ảnh 1

Tử vi ngày 8/12/22, Thần Phật trên cao soi chiếu, con giáp tuổi Tuất nhân được cơ hội phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là yếu tố giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 8/12/22, cuộc sống tuổi Thìn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều được nâng lên tầm cao mới.

Đặc biệt, vận trình tài lộc trong thời gian tới sẽ có nhiều cải thiện bất ngờ. Tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội tốt trong công việc, ban đầu có chút khó khăn nhưng đây chính là "hũ vàng" mà tuổi Thìn không nên bỏ qua.

Quý nhân và thần tài chiếu cố, vận may ùa về, dễ kiếm vàng bạc. Chỉ cần nỗ lực và cố gắng không ngừng, việc xây dựng cuộc sống thăng hoa chỉ trong tầm tay.

Tử vi ngày 8/12/22, Phật Bà tỏa hào quang trên đầu, 3 con giáp may mắn như Thần Tài, Quý Nhân phù trợ, vàng bạc không ngừng đổ về, trúng số triền miên, thăng hoa đầy hi vọng - Ảnh 2

Tử vi ngày 8/12/22, cuộc sống tuổi Thìn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều được nâng lên tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có một điều cần chú ý, trong quá trình mưu cầu tiền bạc phải theo đúng kế hoạch ban đầu, không được đi sai đường, phải đi từng bước, thận trọng và đặc biệt tăng cường đề phòng kẻo bị cám dỗ bởi tiểu nhân.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 8/12/22, Mão có nhiều áp lực nhưng họ vẫn giữ được trạng thái rất ổn định và tích cực khắc phục các khó khăn

Từ gian khó, họ cũng hình thành một số đường hướng phát triển phù hợp với năng lực của bản thân. Con giáp này có bước đột phá trong công việc từ khó khăn nhưng lại biết chắc mình có thể làm tốt điều gì. Con giáp này cũng có hướng phát triển lâu dài. Doanh nghiệp hay công việc mà họ lãnh đạo và chịu trách nhiệm sẽ có thay đổi lớn, ngày càng tốt hơn.

Chỉ cần biết khai thác tiềm năng, nhất định họ sẽ có thể bứt phá trong sự nghiệp và gặt hái được thành quả như mong muốn.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà