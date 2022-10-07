Vào 15h chiều ngày 7/10/2022, Ngọ có tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Dù những ngày trước mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn đấy.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Công việc cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn.

Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Các bạn nam nên tích cực tán tỉnh những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội, cưới hỏi trong thời gian này cũng khá tốt. Người đó tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng may.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu cảm thấy an tâm với những gì đang diễn ra với người thân của mình, khi nhìn thấy họ khỏe mạnh, vui vẻ, bạn cũng cảm thấy an tâm, vững tin hơn khi theo đuổi các đam mê của mình trong cuộc sống. Bạn chỉ cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe như thế.

Chính Ấn hỗ trợ cho tuổi Dậu có nhiều thời gian hơn để tập trung, phân tích trong công việc, nhờ thế mà bạn đào sâu tìm hiểu những kiến thức cần biết. Bạn thu lượm được kha khá thông tin để xử lý vấn đề trong ngày hôm nay.

Vào 15h chiều ngày 7/10/2022 bản mệnh nên lắng nghe những lời khuyên về sức khỏe, tránh việc chủ quan mà làm việc quá sức hoặc ăn toàn những món thiếu chất, nhất là đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn ở trong hộp hoặc đóng gói, để lâu trong thời gian dài.

Tuổi Thân

Vào 15h chiều ngày 7/10/2022, vận thế của người tuổi Thân có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của người tuổi Thân cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phát vào 15h chiều ngày 7/10/2022, người tuổi Thân cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.