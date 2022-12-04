Tử vi ngày 5.12.2022 đầy hạnh phúc, 3 con giáp được Phật Bà chỉ lối may mắn liên tục, mưa thuận gió hòa, bình an sum tụ, từ nay tình tiền khởi sắc, gia đạo ấm êm, không lo nghĩ

Quý nhân phù trợ rất thường xuyên, người tuổi Thân làm việc gì cũng có khả năng có sự giúp đỡ và có khả năng phát triển nhanh hơn những người khác. Những người thuộc họ nhà Thân đơn giản tìm kiếm sự giàu có hơn và thật đáng ghen tị khi họ có khả năng nhận được thường xuyên tiền do quý tộc mang lại.

Thân có tính cách vui vẻ, giỏi giang, thuận lợi trong việc mở rộng các mối quan hệ làm ăn nên cơ hội sẽ ngày càng nhiều. Tử vi ngày 5.12.2022, con giáp tuổi Thân nhất định sẽ có một ngày thành công, điều đó cũng có nghĩa là thu hoạch năm nay sẽ còn lớn hơn nữa.

Họ có tính cách thấp thỏm và không giống những người giàu có, nhưng họ đã kiếm được rất thường xuyên tiền mà không hề hay biết.

Họ có tính cách thấp thỏm và không giống những người giàu có, nhưng họ đã kiếm được rất thường xuyên tiền mà không hề hay biết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 5.12.2022, Chính Quan cho thấy những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bạn luôn tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, và điều đó hẳn sẽ khiến lãnh đạo đánh giá rất cao.

Thủy sinh Mộc cho thấy người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Sau một ngày đi làm vất vả thì gia đình chính là nơi chốn giúp bạn hoàn toàn thả lỏng, quên đi những áp lực do xã hội mang lại.

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn nên hạ một vài tiêu chuẩn của mình xuống để cho những người thực sự quan tâm đến mình một cơ hội.

Tử vi ngày 5.12.2022, Chính Quan cho thấy những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan cho thấy những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bạn luôn tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, và điều đó hẳn sẽ khiến lãnh đạo đánh giá rất cao.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 5.12.2022, công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Người tuổi Mão thông minh, hiểu biết rộng, giữ được thái độ tự tin trong thời gian dài. Con giáp này lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ cho cuộc đời mình, có tầm nhìn xa nên họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.

Sang tháng 12, ngoài trí tuệ minh mẫn, người tuổi Mão còn có năng lực hành động khá mạnh nên cuộc sống sung túc hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm