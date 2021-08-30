Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp: Thìn có khoản tiền 'siêu to khổng lồ' - Dậu đỏ cả tiền lẫn tình

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên chưa chắc họ đã đến với bạn thật lòng. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn.

Chính Quan cho thấy bạn là người nghiêm túc trong công việc, tuy nhiên đôi khi cũng chính vì thế mà bạn trở nên cứng đầu, bảo thủ. Bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người nếu muốn phát triển trong sự nghiệp.

Công việc của Sửu diễn ra suôn sẻ, vì bạn đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể từ trước. Tình hình tài chính giảm sút, Sửu nên cẩn thận hơn khi đi vay mượn tiền bạc. Vận trình tình cảm tăng tiến, Sửu nên chủ động hơn trong tình yêu, đặc biệt là những người độc thân. Sức khỏe của Sửu chỉ ở mức trung bình, bạn dễ bị thương tích.

Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc.

Công việc của Sửu diễn ra suôn sẻ, vì bạn đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể từ trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 31/8/2021, nhờ có Tam Hợp giúp đỡ, người tuổi Dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng.

Công việc của Dần diễn ra khá hanh thông, tuy nhiên bạn nên tập trung vào việc của mình, chớ rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, các cặp đôi có nhiều thời gian để bên nhau, hâm nóng tình cảm đôi lứa. Sức khỏe của Dần sa sút, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của Mão chỉ ở mức trung bình, bạn có nhiều đối thủ cạnh tranh nên bạn hãy cẩn thận hơn. Tình hình tài chính tăng tiến, Mão có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá. Vận trình tình cảm ảm đạm, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách, không còn mặn nồng như trước. Sức khỏe của Mão sa sút, bạn dễ nổi nóng, cáu gắt.

Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà thành ra trì trệ, không có chí hướng phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của mình. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không nên vội vàng hài lòng với thực tại, để người khác bỏ xa.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp, tuổi Tỵ đoan chính, chăm chỉ và có trách nhiệm. Khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao bạn nên thận trọng, suy nghĩ kỹ càng và thực hiện từng bước một. Có thể ví như một vị quan đang giám sát công việc hàng ngày của họ vậy. Nhưng khi đối diện với vấn đề phát sinh thì tuổi Tỵ lại hơi phần nhất gan, sợ tiếp nhận cái mới. Đặc biệt bạn không chịu thay đổi quy luật làm việc truyền thống, thiếu sáng tạo trong công việc.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ diễn ra vô cùng thuận lợi, đây là thời điểm tốt để bạn nhảy việc. Về tài chính, thu nhập của Ngọ ổn định, bạn có thể thoải mái chi tiêu. Vận trình tình cảm tăng tiến, nhường nhịn là mấu chốt để duy trì mối quan hệ bền chặt. Về sức khỏe, Ngọ nên chú ý tới thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng.

Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp, tuổi Thân làm việc với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức mình. Bản thân thì tự tin có khả năng điều chỉnh vận tài chính khá tốt. Nhưng nhớ khi cực vượng thì không được khinh suất. Tránh thể hiện cái tôi quá cao, kiêu ngạo mà đánh mất mình. Điều này sẽ không có lợi cho vận tài lộc của bạn.

Thân làm việc với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi Dậu làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Tuổi Tuất

Công việc của Tuất diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, môi trường làm việc thoải mái. Về tài chính, thu nhập của Tuất tăng tiến, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng được thắt chặt, cả hai sẽ ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Sức khỏe của Tuất không được tốt lắm, bạn nên chú ý hơn.

Tuổi Hợi

Ngày 31/8, người tuổi Hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại tương tự. Biết vậy nhưng bạn vẫn không tránh khỏi thất vọng hoặc tổn thương.

Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng nên để mọi chuyện đi quá xa.





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