Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp: Thìn có khoản tiền 'siêu to khổng lồ' - Dậu đỏ cả tiền lẫn tình

Tâm linh - Tử vi 30/08/2021 07:35

Khám phá tử vi ngày 31/8 của 12 con giáp có gì biến động?

Tuổi Tý

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên chưa chắc họ đã đến với bạn thật lòng. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn.

 

Chính Quan cho thấy bạn là người nghiêm túc trong công việc, tuy nhiên đôi khi cũng chính vì thế mà bạn trở nên cứng đầu, bảo thủ. Bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người nếu muốn phát triển trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Công việc của Sửu diễn ra suôn sẻ, vì bạn đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể từ trước. Tình hình tài chính giảm sút, Sửu nên cẩn thận hơn khi đi vay mượn tiền bạc. Vận trình tình cảm tăng tiến, Sửu nên chủ động hơn trong tình yêu, đặc biệt là những người độc thân. Sức khỏe của Sửu chỉ ở mức trung bình, bạn dễ bị thương tích. 

Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc.

 

Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp: Thìn có khoản tiền 'siêu to khổng lồ' - Dậu đỏ cả tiền lẫn tình - Ảnh 1
Công việc của Sửu diễn ra suôn sẻ, vì bạn đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể từ trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 31/8/2021, nhờ có Tam Hợp giúp đỡ, người tuổi Dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng.

 

Công việc của Dần diễn ra khá hanh thông, tuy nhiên bạn nên tập trung vào việc của mình, chớ rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, các cặp đôi có nhiều thời gian để bên nhau, hâm nóng tình cảm đôi lứa. Sức khỏe của Dần sa sút, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của Mão chỉ ở mức trung bình, bạn có nhiều đối thủ cạnh tranh nên bạn hãy cẩn thận hơn. Tình hình tài chính tăng tiến, Mão có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá. Vận trình tình cảm ảm đạm, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách, không còn mặn nồng như trước. Sức khỏe của Mão sa sút, bạn dễ nổi nóng, cáu gắt. 

Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà thành ra trì trệ, không có chí hướng phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của mình. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

 

Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không nên vội vàng hài lòng với thực tại, để người khác bỏ xa.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp, tuổi Tỵ đoan chính, chăm chỉ và có trách nhiệm. Khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao bạn nên thận trọng, suy nghĩ kỹ càng và thực hiện từng bước một. Có thể ví như một vị quan đang giám sát công việc hàng ngày của họ vậy. Nhưng khi đối diện với vấn đề phát sinh thì tuổi Tỵ lại hơi phần nhất gan, sợ tiếp nhận cái mới. Đặc biệt bạn không chịu thay đổi quy luật làm việc truyền thống, thiếu sáng tạo trong công việc.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ diễn ra vô cùng thuận lợi, đây là thời điểm tốt để bạn nhảy việc. Về tài chính, thu nhập của Ngọ ổn định, bạn có thể thoải mái chi tiêu. Vận trình tình cảm tăng tiến, nhường nhịn là mấu chốt để duy trì mối quan hệ bền chặt. Về sức khỏe, Ngọ nên chú ý tới thời gian nghỉ ngơi. 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng.

 

Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp, tuổi Thân làm việc với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức mình. Bản thân thì tự tin có khả năng điều chỉnh vận tài chính khá tốt. Nhưng nhớ khi cực vượng thì không được khinh suất. Tránh thể hiện cái tôi quá cao, kiêu ngạo mà đánh mất mình. Điều này sẽ không có lợi cho vận tài lộc của bạn.

Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp: Thìn có khoản tiền 'siêu to khổng lồ' - Dậu đỏ cả tiền lẫn tình - Ảnh 2
Thân làm việc với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức mình.  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi Dậu làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

 

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Tuổi Tuất

Công việc của Tuất diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, môi trường làm việc thoải mái. Về tài chính, thu nhập của Tuất tăng tiến, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng được thắt chặt, cả hai sẽ ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Sức khỏe của Tuất không được tốt lắm, bạn nên chú ý hơn. 

Tuổi Hợi

Ngày 31/8, người tuổi Hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại tương tự. Biết vậy nhưng bạn vẫn không tránh khỏi thất vọng hoặc tổn thương.

Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng nên để mọi chuyện đi quá xa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai thứ Ba ngày 24/8, top 3 con giáp được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, ngồi im trong nhà 'tiền rơi trúng đầu', giàu hơn trúng số

Đúng ngày mai thứ Ba ngày 24/8, top 3 con giáp được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, ngồi im trong nhà 'tiền rơi trúng đầu', giàu hơn trúng số

3 con giáp này còn được Cát Tinh bao bọc, đường quan lộ hanh thông rộng mở... hãy xem có tên bạn không nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi ngày 31/8 tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý