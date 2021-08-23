Đúng ngày mai thứ Ba ngày 24/8, top 3 con giáp được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, ngồi im trong nhà 'tiền rơi trúng đầu', giàu hơn trúng số

Tâm linh - Tử vi 23/08/2021 17:17

3 con giáp này còn được Cát Tinh bao bọc, đường quan lộ hanh thông rộng mở... hãy xem có tên bạn không nhé.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, nếu luôn cố gắng phấn đấu, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp vào cuối tuần. Đầu tuần là thời điểm bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp, song cạnh tranh cũng là yếu tố giúp bạn tiến lên.

Tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi u ám vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng bản mệnh không cần phải quá lo lắng hay buồn bã, bởi dần dần đến cuối tuần, mọi việc sẽ được khắc phục. Bạn và người ấy sẽ lại hòa hợp như trước đó, thậm chí thêm phần thấu hiểu nhau.

Đúng ngày mai thứ Ba ngày 24/8, top 3 con giáp được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, ngồi im trong nhà 'tiền rơi trúng đầu', giàu hơn trúng số - Ảnh 1
Tình hình tài chính của Mùi có nhiều dấu hiệu tích cực trong ngày 24/8. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trong ngày 24/8 với sự trợ giúp của Thần Tài. Họ sẽ tạm biệt những ngày tháng thiếu may mắn, chật vật kiếm tiền. 

Thời gian tới, họ sẽ sống trong không khí lễ hội, mọi sự thuận buồm xuôi gió, công việc đạt được nhiều thành tựu. Một số người tuổi Mão còn may mắn gặp gỡ được những tiền bối có kinh nghiệm, chỉ cho bạn cách kiếm tiền và phát triển sự nghiệp tốt hơn. Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến mạnh mẽ. Mão sẽ được đánh giá cao nhờ một sáng kiến mới. Thành tích xuất sắc cũng mang về khoản thưởng lớn liền tay cho con giáp này.

Con giáp tuổi Mão trong ngày mai cần chú ý học cách bình tĩnh và làm việc gì cũng không nóng vội. Dù khó mấy người tuổi Mão cũng không được bỏ cuộc. 

Với những nỗ lực như vậy, chẳng bao lâu nữa cuộc sống của người tuổi Mão sẽ đơm hoa, kết trái ngọt. 

Đúng ngày mai thứ Ba ngày 24/8, top 3 con giáp được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, ngồi im trong nhà 'tiền rơi trúng đầu', giàu hơn trúng số - Ảnh 2
mão sẽ tạm biệt những ngày tháng thiếu may mắn, chật vật kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của Dậu có bước đột phá trong ngày mai - thứ Tư 24/8. Một bước ngoặt mới sẽ mở ra cục diện tươi sáng trong công việc của con giáp này. Dậu sẽ mang về cho công ty một hợp đồng giá trị, thu lợi nhuận vượt mức kỳ vọng. 

Một cuộc đàm phán với đối tác mới cũng sẽ thành công trong những ngày này. Thần may mắn sẽ đứng về phía bạn. Người tuổi Dậu nếu có công việc tay trái cũng sẽ bội thu lương thưởng. Các khoản thu nhập dồn dập khiến con giáp này vô cùng rủng rỉnh. Về tài chính, Dậu thuộc nhóm con giáp có duyên với tiền, giàu có nhất cuối tháng 8/2021 này.

Sau ngày 24/8, một tin vui sẽ đến với công việc của người tuổi Dậu. Dự án bạn đang làm có hiệu quả vượt trội. Hoặc một pha xử lý sự cố đầy ấn tượng sẽ giúp Dậu ghi điểm với cấp trên. Tình duyên của con giáp này trong những ngày cuối tháng 8/2021 cũng vượng sắc. Nhờ phúc khí Hồng Loan, chuyện tình cảm của Dậu thăng hoa, hút cả vận son cho đường công danh tài lộc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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