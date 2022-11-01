Tử vi ngày 3/11/2022, Phật Bà phát lộc, Thần Tài bám gót, 3 con giáp trời sinh tốt số, uống cạn lộc trời, có căn phú quý, túi rủng rỉnh tiền

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 23:59

Theo tử vi ngày 3/11/2022, 3 con giáp này được định sẵn gánh trên vai nhiều phú quý, tài lộc leo thang từng bước, giàu sang nảy nở, ăn nên làm ra.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 3/11/2022, tuổi Dần sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp họ có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước, dù làm ăn hay kinh doanh đều thu được nhiều tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Trong thời gian này, nếu người tuổi Dần muốn mở rộng công việc làm ăn kinh doanh, mở rộng thị phần của mình, thì đây chính là cơ hội tốt. Những người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy thời cơ này để xông lên giành lấy vinh quang cho mình nhé!

Tử vi ngày 3/11/2022, Phật Bà phát lộc, Thần Tài bám gót, 3 con giáp trời sinh tốt số, uống cạn lộc trời, có căn phú quý, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 3/11/2022, tuổi Dần sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 3/11/2022, người tuổi Tý sẽ được cát thần trợ mệnh nên trong sẽ vươn lên đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Sau ngày mai, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì.

Tử vi ngày 3/11/2022, Phật Bà phát lộc, Thần Tài bám gót, 3 con giáp trời sinh tốt số, uống cạn lộc trời, có căn phú quý, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh 2
Theo tử vi ngày 3/11/2022, người tuổi Tý sẽ được cát thần trợ mệnh nên trong sẽ vươn lên đạt được thành quả nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. Theo tử vi ngày 3/11/2022, không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của những người tuổi Tuất.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời kỳ mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

Tử vi ngày 3/11/2022, Phật Bà phát lộc, Thần Tài bám gót, 3 con giáp trời sinh tốt số, uống cạn lộc trời, có căn phú quý, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh 3
Theo tử vi ngày 3/11/2022, không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của những người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'ngồi trên đống vàng', trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (2/11/2022), Tam Hợp trợ mệnh, nhân duyên tốt lành

Chúc mừng 3 con giáp 'ngồi trên đống vàng', trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (2/11/2022), Tam Hợp trợ mệnh, nhân duyên tốt lành

Theo tử vi 12 con giáp, sau 17 giờ chiều mai (2/11/2022), dưới sự hỗ trợ của Tam Hợp, 3 con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, tài chính lên hương, ăn nên làm ra.

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