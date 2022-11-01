Bước qua ngày 2/11/2022, thiên mệnh 'thổi bùng' vận số, 3 con giáp tình tiền viên mãn, mở kho hốt vàng, làm gì cũng vượng, giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 2/11/2022, 3 con giáp này có chân mệnh thiên tử nên tài lộc rực rỡ, kiếm về tiền tỷ, vạn sự suôn sẻ.

Tuổi Dần

Bước qua ngày 2/11/2022, tuổi Dần sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp họ có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước, dù làm ăn hay kinh doanh đều thu được nhiều tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Trong thời gian này, nếu người tuổi Dần muốn mở rộng công việc làm ăn kinh doanh, mở rộng thị phần của mình, thì đây chính là cơ hội tốt. Những người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy thời cơ này để xông lên giành lấy vinh quang cho mình nhé!

Bước qua ngày 2/11/2022, thiên mệnh 'thổi bùng' vận số, 3 con giáp tình tiền viên mãn, mở kho hốt vàng, làm gì cũng vượng, giàu sang như ý - Ảnh 1
Bước qua ngày 2/11/2022, tuổi Dần sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. Bước qua ngày 2/11/2022, không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của những người tuổi Tuất.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời kỳ mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

Bước qua ngày 2/11/2022, thiên mệnh 'thổi bùng' vận số, 3 con giáp tình tiền viên mãn, mở kho hốt vàng, làm gì cũng vượng, giàu sang như ý - Ảnh 2
Bước qua ngày 2/11/2022, không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của những người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước qua ngày 2/11/2022, vận trình tuổi Sửu khá suôn sẻ do được Chính Ấn và Thiên Ấn chiếu mệnh. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến.

Phương diện tài lộc khá rực rỡ trong những ngày cuối tuần do được Chính Tài và Thiên Tài trợ giúp. Công lao của bạn được ghi nhận và bạn được tưởng thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Trong khi đó, một số người thậm chí phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Bước qua ngày 2/11/2022, thiên mệnh 'thổi bùng' vận số, 3 con giáp tình tiền viên mãn, mở kho hốt vàng, làm gì cũng vượng, giàu sang như ý - Ảnh 3
Bước qua ngày 2/11/2022, vận trình tuổi Sửu khá suôn sẻ do được Chính Ấn và Thiên Ấn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Tư ngày 2/11/2022, Thiên Đức chiếu rọi, Nhật Nguyệt dẫn bước, 3 con giáp một tay làm giàu, một tay đếm vàng, tiền nhiều vô kể, ưu tú vượt trội

Sau ngày mai, thứ Tư ngày 2/11/2022, Thiên Đức chiếu rọi, Nhật Nguyệt dẫn bước, 3 con giáp một tay làm giàu, một tay đếm vàng, tiền nhiều vô kể, ưu tú vượt trội

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Tư ngày 2/11/2022, có sao Thiên Đức phù trợ, 3 con giáp may mắn này có vận mệnh sáng chói, kinh doanh 1 vốn 4 lời, giàu có vô biên.

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