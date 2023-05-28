Tử vi ngày 29/5/2023: 2 con giáp có đường công danh sự nghiệp thăng tiến thần tốc, riêng 1 con giáp tài lộc 'giậm chân tại chỗ', vận trình tình cảm ảm đạm

Tử vi 12 con giáp ngày 29/5/2023 dự đoán, đường danh vọng của tuổi Tý nhìn chung khá ổn, những nỗ lực của bản mệnh đã và đang mang lại những thành công nhất định.

Chuyện tình yêu đứng trước bờ vực chia ly vì người thứ 3, con giáp độc thân lựa chọn dừng lại với đối phương khi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu chưa được bao lâu vì cảm thấy không hợp.

Đường danh vọng của tuổi Tý nhìn chung khá ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai 29/05/2023, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Sửu sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Sửu nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Điều quan trọng là Tuổi Sửu nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này Tuổi Sửu và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Sửu trong thứ hai cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Tuổi Sửu sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, Tuổi Sửu cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Sửu sẽ có những bước thăng tiến thần tốc -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ Hai 29/5/2023, công việc của tuổi Dần diễn ra không mấy thuận lợi. Dự đoán công việc có dấu hiệu bị chững lại, đó là do tâm trạng nắng mưa thất thường của người tuổi này. Hãy sớm chấn chỉnh lại tinh thần để mọi việc tiến triển một cách tốt đẹp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Có vẻ như đây là khoảng thời gian không có khoản thu nào, do đó mà con giáp này cần phải có kế hoạch quản lý chi tiêu thông minh, khoa học hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Dự báo, những chuyện chẳng lành có thể xảy đến trọng cuộc sống hôn nhân khiến cho mâu thuẫn giữa bạn và người ấy trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Thứ Hai 29/5/2023, công việc của tuổi Dần diễn ra không mấy thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.